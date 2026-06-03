Ler Resumo





Corinthians negocia patrocínio de R$17 milhões com a Fatal Fans, plataforma da empresa de anúncios de acompanhantes Fatal Model. O acordo, que visa cobrir quatro modalidades, enfrenta polêmica interna, mas é crucial devido à dívida bilionária do clube, prometendo fôlego financeiro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Corinthians negocia um acordo de patrocínio com a Fatal Fans, um produto da empresa de anúncio de acompanhantes Fatal Model. O contrato prevê um suporte financeiro para quatro modalidades do clube: futebol masculino, futebol feminino, futsal e basquete.

A Fatal Fans é uma plataforma criada pela Fatal Models para criadores produzirem conteúdos exclusivos e pagos. Suas principais concorrentes são o OnlyFans e o Privacy. A empresa idealizadora do produto que poderá estampar o uniforme do Timão foi criado por Samuel Ongaratto e tem lucro estimado em 10 milhões de reais por mês.

As conversas entre Fatal Model e o Corinthians avançaram nas últimas horas e o contrato deve durar um ano, com um valor estimado em 17 milhões de reais. Desse total, cerca de cinco milhões de reais iriam para o futebol feminino, quatro milhões para o basquete e dois milhões para o futsal. O restante iria para o time masculino e outras despesas do clube.

A empresa pretende estampar seu produto no calção da equipe masculina, as costas do uniforme de basquete e a barra inferior da camisa de futsal. Na camisa do time feminino, o logo da Fatal Fans não deve ser exibido. Em seu lugar, serão divulgadas mensagens de apoio à causa das mulheres. Essa decisão foi tomada em conjunto entre a diretoria e lideranças do elenco feminino.

Continua após a publicidade

Polêmica da negociação

Ainda que a quantidade de dinheiro envolvido na negociação seja grande, a presença da Fatal Model no uniforme do Corinthians gerou polêmica dentro do clube. Membros do conselho do Timão receiam uma repercussão negativa tanto para o presidente Osmar Stábile, que vive um momento político instável, quanto para o impacto às torcedoras e a outros patrocinadores.

Continua após a publicidade

O Corinthians vive, porém, um momento econômico complicado. O clube acumula 2 bilhões de reais em dívidas e uma quantia de dinheiro como essa seria importante para a manutenção de modalidades como, por exemplo, o basquete – que quase foi extinto em 2026 – e para suas próprias finanças.