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Corinthians investe em ferramenta de IA para falar com torcedores

Conversas entre IA “ThIAna” e torcedores ultrapassaram 1,5 milhão de mensagens

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 18h13
Emblema do Corinthians Paulista em vermelho, branco e preto, com âncora, remos e a bandeira de São Paulo ao centro, sobre tecido preto
 (Mike Hewitt - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Há cerca de três meses, o Corinthians implementou uma nova ferramenta de tecnologia na tentativa de melhorar o atendimento ao público fora do horário comercial. Chamada de “ThIAna” e desenvolvida pela Somos Young, a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) alcançou 1,56 milhões de mensagens trocadas desde sua implementação.

A ferramenta, que até então não fazia parte dos sistemas do clube, foi implementada em cerca de 30 dias, a partir de estudos do fluxo de interação e contato entre o Corinthians e seus torcedores. De acordo com a Somos Young, 65% das demandas do time foram resolvidas com a “ThIAna”.

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“Estamos dando um passo importante na transformação da forma como o Corinthians se relaciona com a Fiel. Os resultados desses primeiros meses mostram que a inteligência artificial pode nos ajudar a estar mais próximos do torcedor, de maneira mais rápida, eficiente e disponível 24 horas por dia”, afirma Vinicius Azevedo, superintendente de marketing do Corinthians. “Nosso objetivo é ampliar essa tecnologia para diferentes pontos de contato, tornando a jornada do corinthiano cada vez mais integrada, personalizada e relevante”, completa.

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De acordo com a empresa de tecnologia, a rapidez da IA também fez parte da evolução nos atendimentos, com um tempo médio de espera para atendimento de no máximo 30 segundos. Com disponibilidade 24 horas por dia e sete dias por semana, 1 a cada 3 torcedores foram atendidos fora do horário comercial, espaço exato em que a operação puramente humana não conseguiria cobrir. Os primeiros três meses de operação da IA “ThIAna” tiveram o marco de três vezes mais atendimentos do que o projetado.

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