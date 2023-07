Corinthians e São Paulo abrem semifinais da Copa do Brasil; saiba mais

O primeiro Majestoso da semifinal da Copa do Brasil, marcado para esta terça-feira (25), às 21h30, na Neo Química Arena, coloca, frente a frente, duas equipes em momentos bem distintos. Enquanto o São Paulo se reequilibrou com a chegada do técnico Dorival Júnior, o Corinthians ainda patina sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Porém, o futebol vai além do desempenho dentro de campo e a partida promete equilíbrio.

Isso porque se o Tricolor tem brigado pelas primeiras colocações no Brasileirão e além disso, derrubou o favorito Palmeiras, nas quartas de final, o Corinthians, perto da zona do rebaixamento no Nacional, vem de uma invencibilidade de cinco partidas e tem o fator casa como arma forte. O São Paulo jamais venceu dentro do estádio inaugurado em 2014, para a Copa do Mundo. Em 18 jogos, foram 11 vitórias corintianas e sete empates.

Historicamente, em decisões e mata-matas, o Timão também tem vantagem significativa. Em 23 disputas, o Corinthians triunfou em 17, o time do Morumbi somente em seis ocasiões. A última delas ocorreu na semifinal do Paulistão 2022, quando o São Paulo venceu em jogo único…no Morumbi.

Os visitantes terão o retorno do lateral Rafinha, mas não terão o volante uruguaio Gabriel Neves, que se recupera de fratura na costela. Diego Costa deve ficar na defesa ao lado de Arboleda.

Para os donos da casa, a preocupação é com o recém-contratado Matías Rojas. O argentino sofreu pancada e torceu o tornozelo esquerdo no empate com o Bahia, pelo Brasileiro, no último final de semana, e é dúvida para a partida.

O jogo será transmitido pelo SporTV (canal fechado), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video Streaming). O duelo de volta será no próximo dia 16, no Morumbi.

No outro confronto decisivo, o Grêmio recebe o Flamengo nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Grêmio. O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta), Sportv (Canal fechado), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming). A partida de volta será no dia 16, no Maracanã.