Corinthians aciona CBF após acusar árbitro de ameaças em derrota para o Internacional

A derrota do Corinthians para o Internacional por 2 a 0, no último domingo, 2, no estádio Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, desdobrou-se em uma grave crise institucional. Jogadores e dirigentes do clube paulista acusam o árbitro Alex Gomes Stefano de proferir ameaças e adotar uma postura intimidadora durante o confronto. Como resposta, a diretoria corintiana enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando os áudios da comunicação de campo e estuda uma representação jurídica para investigar a conduta do juiz.

A indignação da equipe visitante veio a público logo após o apito final. O goleiro Hugo Souza deixou o gramado revoltado e relatou à comissão técnica que o árbitro teria chamado um companheiro de equipe para a briga. Segundo uma leitura labial que viralizou nas redes sociais, o juiz teria dito a um jogador do Timão: “Quero ver você fazer isso lá fora”. O meia Rodrigo Garro também manifestou forte descontentamento com o tratamento recebido da arbitragem, mas evitou reproduzir as falas por receio de punição disciplinar, declarando: “Não vou falar, porque posso ser expulso por falar”.

O diretor executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, criticou a condução da partida, argumentando que houve apenas 49 minutos de bola rolando e queixando-se de um pênalti não marcado sobre Matheus Bidu. Paz confirmou a busca pelos áudios da equipe de arbitragem e destacou que o departamento jurídico estuda as medidas cabíveis diante das situações com “tons de ameaça”.

Do outro lado, o árbitro Alex Gomes Stefano relatou na súmula ofensas proferidas por três membros não identificados da delegação corintiana na zona mista do estádio. Ele afirmou ter sido chamado de “vergonha”, situação que exigiu a intervenção do policiamento local. Diante de todos os relatos, a Comissão de Arbitragem da CBF garantiu que ouvirá o juiz sobre o episódio.

Continua após a publicidade

Em resposta ao clima de tensão gerado nos bastidores, o Internacional divulgou uma nota oficial. O clube gaúcho ressaltou que acompanha os desdobramentos em defesa da lisura do torneio e considera pertinente o acompanhamento institucional da CBF para o jogo de volta, visando garantir a transparência da disputa. “O Clube não aceitará qualquer tentativa de condicionamento externo”, destacou o comunicado colorado, reforçando que a classificação deve ser definida única e exclusivamente pelo desempenho esportivo.

O confronto decisivo por uma vaga nas quartas de final será realizado na próxima quinta-feira, 6, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Internacional pode perder por até um gol de diferença para avançar, enquanto o Corinthians precisa vencer por no mínimo três gols para se classificar no tempo normal, ou por dois gols de vantagem para levar a decisão aos pênaltis. A arbitragem da partida de volta estará a cargo de Filipe Fernandes de Lima.