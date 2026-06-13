Copa do Mundo: quantas vitórias o Brasil tem em estreias?
A seleção brasileira é a única que disputou todas as edições do torneio
O Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13, contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília). A partida será a primeira do Grupo C, o mesmo de Haiti e Escócia. A seleção brasileira é a única que disputou todas as edições de Mundiais da história e, em estreias no torneio, a Canarinho soma 17 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas em 22 partidas disputadas até a Copa de 2022.
As únicas derrotas do Brasil em jogos de abertura aconteceram justamente nas duas primeiras edições do Mundial: em 1930, quando perdeu por 2 a 1 para a Iugoslávia, e em 1934, quando caiu diante da Espanha por 3 a 1.
Os empates vieram em três momentos distintos: 0 a 0 com a Iugoslávia em 1974, 1 a 1 com a Suécia em 1978 e 1 a 1 com a Suíça em 2018.
Na última edição, em 2022, o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0.
Veja todos os resultados da seleção brasileira em estreias nas Copas:
- 1930 — Brasil 1 x 2 Iugoslávia — derrota
- 1934 — Brasil 1 x 3 Espanha — derrota
- 1938 — Brasil 6 x 5 Polônia — vitória
- 1950 — Brasil 4 x 0 México — vitória
- 1954 — Brasil 5 x 0 México — vitória
- 1958 — Brasil 3 x 0 Áustria — vitória
- 1962 — Brasil 2 x 0 México — vitória
- 1966 — Brasil 2 x 0 Bulgária — vitória
- 1970 — Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia — vitória
- 1974 — Brasil 0 x 0 Iugoslávia — empate
- 1978 — Brasil 1 x 1 Suécia — empate
- 1982 — Brasil 2 x 1 União Soviética — vitória
- 1986 — Brasil 1 x 0 Espanha — vitória
- 1990 — Brasil 2 x 1 Suécia — vitória
- 1994 — Brasil 2 x 0 Rússia — vitória
- 1998 — Brasil 2 x 1 Escócia — vitória
- 2002 — Brasil 2 x 1 Turquia — vitória
- 2006 — Brasil 1 x 0 Croácia — vitória
- 2010 — Brasil 2 x 1 Coreia do Norte — vitória
- 2014 — Brasil 3 x 1 Croácia — vitória
- 2018 — Brasil 1 x 1 Suíça — empate
- 2022 — Brasil 2 x 0 Sérvia — vitória
As Copas de 1942 e 1946 não foram disputadas por causa da Segunda Guerra Mundial, por isso não há estreia brasileira nesses anos.