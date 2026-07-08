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Esporte

Copa do Mundo lota estádios e bate 99,7% de ocupação nas arquibancadas

Edição de 2026 já ultrapassou a marca de 6,2 milhões de espectadores

Por Maria Trombini 8 jul 2026, 23h24 | Atualizado em 9 jul 2026, 23h17
Multidão de torcedores em um estádio, com um telão azul exibindo FIFA WORLD CUP 2026 e LOS ANGELES em letras brancas. As arquibancadas estão lotadas de pessoas vestindo roupas em tons de vermelho, branco e azul, algumas segurando pequenas bandeiras. O clima é de entusiasmo e expectativa.
Público acumulado das Copas do Mundo ultrapassou a marca de 50 milhões de espectadores (Matt McNulty - FIFA/Getty Images)
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A maior Copa do Mundo da história também é recordista de público. Um total de 6.259.584 pessoas estiveram presentes nos 96 jogos disputados até o fim das oitavas de final. O número representa uma taxa de ocupação de 99,7% dos assentos disponíveis e uma média de 65.204 torcedores por partida.

O Estádio da Cidade do México registrou os maiores públicos da Copa do Mundo de 2026. Em cinco partidas disputadas no local, 404.120 pessoas passaram pelas arquibancadas, com média de 80.824 torcedores por jogo (a capacidade total, de acordo com a Fifa)

O menor público foi registrado em Gana x Panamá, em Toronto, pela primeira rodada do Grupo L, com 42.942 espectadores. Apesar de o número ser menor, está apenas um pouco abaixo da capacidade total de 43.036 pessoas do estádio.

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A Copa do Mundo de 2026 também quebrou o recorde de público total de uma única edição do torneio. A marca anterior pertencia ao Mundial de 1994, disputado exclusivamente nos Estados Unidos, que recebeu cerca de 3,5 milhões de espectadores.

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Apesar de ter sido superada em números absolutos, a edição de 1994 ainda mantém a maior média de público da história: 68,6 mil torcedores por partida, contra 65,2 mil da Copa de 2026. Há 32 anos, porém, o torneio contava com apenas 24 seleções, metade das 48 participantes da atual edição, e teve 52 jogos disputados. O Mundial de 2026, por sua vez, ainda terá mais oito partidas pela frente (quatro das quartas de final, duas das semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a decisão) e chegará ao total de 104 jogos.

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Ao todo, o público acumulado da história da Copa do Mundo ultrapassou a marca de 50 milhões de espectadores, alcançando 50.020.653.

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Para alguns especialistas no tema, o fato dos estádios terem quase 100% de ocupação mesmo com preços caríssimos comprova que existe um público que trata a Copa do Mundo como um grande evento no calendário pessoal. “Os números mostram que em eventos de grande apelo, a percepção de valor muitas vezes supera a sensibilidade ao preço. Mesmo diante de ingressos mais caros, a demanda permaneceu extremamente elevada, o que demonstra a força do produto Copa do Mundo e a capacidade do mercado de absorver estratégias mais sofisticadas de precificação”, diz Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol. “Esses dados confirmam uma tendência que acompanhamos há anos: o torcedor busca cada vez mais experiências completas e memoráveis, desenvolvendo pacotes exclusivos que unem hospitalidade, conforto, segurança e suporte especializado em cada etapa da jornada. Esse movimento se refletiu diretamente na alta procura pelos nossos produtos, reforçando a importância de oferecer um serviço de excelência para um público cada vez mais exigente”, comenta Joaquim Lo Prete, General Manager da ABSOLUT Sport no Brasil, agência de experiências esportivas e que comercializa pacotes de viagem para os principais eventos do mundo.

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