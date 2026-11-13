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Copa do Mundo Feminina terá pacotes com ingressos a R$ 30; confira como e quando comprar

Fifa divulgou a data e os detalhes sobe a primeira rodada de vendas para o mundial de 2027, no Brasil

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 11h47 | Atualizado em 13 nov 2026, 12h14
Jogadora de futebol brasileira com tranças, vestindo camisa amarela e shorts azuis com o número 10, sorri com os braços cruzados no campo. Outras jogadoras e torcedores em segundo plano.
Kerolin na seleção brasileira: do Manchester City para o Barcelona -  (Buda Mendes - FIFA/Getty Images)
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Parte dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina, realizada no Brasil em 2027, começarão a ser vendidos no dia primeiro de dezembro, com tickets a partir de 30 reais (5 dólares) por jogo. A primeira janela de vendas terá oito dias, e acontece pouco antes do sorteio que define os grupos e partidas do mundial.

De acordo com a Fifa, nesta primeira compra, três pacotes estarão disponíveis para o público. “O Passaporte Seleção Brasileira, o Passaporte Arena e o Passaporte Flex oferecerão três maneiras de acompanhar as melhores jogadoras do mundo”, descreve o comunicado.

As modalidades permitem que os torcedores acompanhem a seleção brasileira na fase de grupos, os jogos em sua cidade, ou sede de preferência. Na versão flex, é possível selecionar a combinação desejada de confrontos. Para adquirir as entradas, a entidade indica que os torcedores se registrem no site da Fifa e assinalem o seu interesse na compra antes da abertura das vendas.

“Queremos que os torcedores tenham a flexibilidade de viver este torneio da maneira que for mais significativa para eles. A empolgação da Copa do Mundo Feminina da Fifa começa muito antes do primeiro chute na bola, e mal podemos esperar para que os torcedores façam parte dessa emoção desde o início”, afirmou Dame Sarai Bareman, diretora executiva de Futebol Feminino da Fifa.

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O está incluso nos pacotes?

O Passaporte Seleção Brasileira garante acesso aos três jogos do Brasil na fase de grupos, com valores partindo de cerca de 205 reais para os 3 ingressos. Já com o Passaporte Arena, o torcedor acompanha todas as partidas de um mesmo estádio até as quartas de final. No caso do Passaporte Flex, a ideia é montar um combo personalizado com três partidas — é possível incluir um jogo do Brasil na fase de grupos ou uma semifinal, mas a decisão do bronze a final estão de fora.

Dependendo dos pacotes escolhidos, há ingressos a partir de 30 reais por jogo na categoria 3, fazendo com que os pacotes saiam a partir de 90-100 reais nas modalidades mais básicas. A venda será feita exclusivamente site da FIFA, com as compras cobradas em real. Na fase de abertura, serão aceitos cartões de crédito e débito Visa, além de outras formas de pagamento.

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Depois do sorteio final, já com o calendário definido, haverá uma janela de vendas exclusiva para clientes Visa, e mais duas rodadas abertas para todo o público. Mais detalhes sobre datas, pacotes e preços serão divulgados em breve.

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