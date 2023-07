Copa do Brasil; São Paulo vence Palmeiras e Flamengo bate Athletico-PR

Em duelo num lotado estádio do Morumbi, mais de 54 mil torcedores do São Paulo acompanharam a vitória apertada da equipe sobre o rival Palmeiras, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Também na última quarta-feira (5), o Flamengo, no Maracanã, superou a boa defesa do Athletico-PR para vencer por 2 a 1 e abrir vantagem mínima no torneio. Em Minas Gerais, América-MG e Corinthians fizeram jogo equilibrado, mas os donos da casa venceram por 1 a 0. Na última terça (4), Grêmio e Bahia, em partida quente, ficaram no 1 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os jogos de volta vão ocorrer na próxima semana, entre os dias 12 e 15 deste mês.

São Paulo e Palmeiras, bastante desfalcados, entraram em campo para mais um Choque-Rei em Copa dos Brasil. A partida foi marcada pela forte marcação e pelos defensores, que no geral, levaram vantagem sobre os atacantes. Do lado visitante, Murilo se destacou nas antecipações. Já entre os donos da casa, Arboleda foi praticamente soberano pelo alto. O São Paulo, com apoio do torcedor, teve um pouco mais presença no ataque. No primeiro tempo, Calleri quase marcou, após passar por Gustavo Gomez e pelo goleiro Weverton.

Na segunda etapa, após várias mudanças, o Tricolor chegou perto com caio Paulista e Wellington Rato, mas o zagueiro Luan salvou quase em cima da linha. Mas aos 38 minutos, em chute forte do veterano Rafinha, a bola desviou na cabeça do próprio Luan e morreu dentro do gol palmeirense. A partida de volta está marcada para o dia 13, no Allianz Parque e o São Paulo tem a vantagem do empate. Uma vitória simples do Verdão leva a decisão para os pênaltis.

No fim do jogo, os palmeirenses reclamaram da arbitragem. Além disso, após polêmica envolvendo discussão do clube com a CBF, no último final de semana, por conta de comentários do auxiliar-técnico, João Martins, os jogadores do Palmeiras foram proibidos de dar entrevistas pela presidente Leila Pereira.

No Rio de Janeiro, Flamengo e Athletico-PR também fizeram duelo de muito equilíbrio. Os cariocas conquistaram importante triunfo de virada. Mesmo sem Gabigol, lesionado, o Mengão contou com o centroavante Pedro e o atacante Bruno Henrique, para marcar os gols da vitória. O uruguaio Canobbio fez o gol do Furacão. O duelo de volta está definido para o próximo dia 12, em Curitiba. O Flamengo joga pelo empate.

Em Belo Horizonte, o América-MG contou com boa defesas do goleiro Mateus Pasinato, que segurou o ataque corintiano. Na frente, Juninho conseguiu vencer o goleiro Cássio e deixou o Coelho com ligeira vantagem para o jogo de volta, marcado para o dia 15, em São Paulo. Apesar da derrota, o técnico corintiano, Vanderlei Luxemburgo, elogiou o comportamento do seu time, por não se abater com o gol sofrido e ter criado chances no setor ofensivo.

Na Arena Fonte Nova, no duelo que abriu as quartas de final, Bahia e Grêmio, sem Luis Suárez, ficaram no 1 a 1. Os anfitriões tiveram mais posse de bola e pressionaram na maior parte do jogo. Everaldo, ex-jogador gremista, marcou no início do segundo tempo para os baianos. Mas Cuiabano empatou no finalzinho, aos 49, para desespero do Bahia. No dia 12, as equipes voltam a se enfrentar na Arena Grêmio.