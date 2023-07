Copa do Brasil; São Paulo e Flamengo decidem semifinal em casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sorteou, nesta segunda-feira (17), os mandos das partidas das semifinais da Copa do Brasil 2023. Para a sorte de são-paulinos e flamenguistas, as duas equipes vão decidir as vagas para a final em casa. O Corinthians, rival do São Paulo e o Grêmio, que vai enfrentar o Flamengo, serão os mandantes nas partidas de ida, marcadas para o próximo dia 24. A volta será no dia 16 de agosto.

Os jogos decisivos, segundo ideia da CBF, seriam realizados no próximo dia 9. No entanto, há conflito com jogos dos playoffs da Copa Sul-Americana, que tem o Corinthians na disputa.

Os horários das partidas ainda não foram confirmados pela entidade.

Confira os jogos da semifinal da Copa do Brasil

24/7

Corinthians x São Paulo – Neo Química Arena

Grêmio x Flamengo – Arena Grêmio

16/8

São Paulo x Corinthians – Estádio do Morumbi

Flamengo x Grêmio – Estádio do Maracanã