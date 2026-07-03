Contra Cabo Verde, Argentina mira recorde e encosta no Brasil

A Argentina entra em campo contra Cabo Verde, nesta sexta-feira, com uma missão que vai além da classificação. Se vencer, a seleção de Lionel Scaloni chegará à sua 11ª participação nas oitavas de final de uma Copa do Mundo e ficará sozinha na segunda posição desse ranking histórico.

Hoje, os argentinos somam dez aparições nessa fase, empatados com Espanha e Alemanha. O Brasil lidera a lista, com 13 participações, marca ampliada após a vitória sobre o Japão nos 16 avos de final. A Argentina já disputou oitavas em 1934, 1986, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

A marca reforça a regularidade da Argentina em Copas nas últimas décadas. Desde 1986, a seleção só ficou fora do mata-mata em 2002, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Nas demais edições, sempre avançou para as fases eliminatórias e conquistou dois títulos mundiais, em 1986 e 2022, além dos vice-campeonatos de 1990 e 2014. Agora, tenta manter essa tradição e seguir na briga pelo bicampeonato consecutivo.

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