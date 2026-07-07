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Esporte

Confira todos os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo 2026

Jogos acontecem entre os dias 9 e 11 de julho

Por Maria Trombini 7 jul 2026, 19h53
Cinco jogadores de futebol posam lado a lado, sorrindo, vestindo uniformes de suas seleções. Da esquerda para a direita: Harry Kane de branco, Erling Haaland de vermelho, Kylian Mbappé de azul escuro com uma bola de futebol, Lionel Messi de azul claro e branco, e Ousmane Dembélé de azul escuro com o dedo na boca
Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Ousmane Dembélé estarão nas disputas das quartas de final (FIFA/Getty Images)
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Com a vitória da Suíça sobre a Colômbia nos pênaltis, após um empate por 0 a 0, os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo estão definidos. Os jogos serão disputados entre os dias 9 e 11 de julho.

Marrocos é o único país do continente africano que segue na disputa pelo título. A Argentina é a última representante das Américas. Todas as demais seleções classificadas são europeias.

Além da disputa por uma vaga nas semifinais, as quartas de final também mantêm aberta a corrida pela artilharia da Copa do Mundo. Lionel Messi lidera a lista de goleadores com oito gols. Logo atrás aparecem Kylian Mbappé e Erling Haaland, ambos com sete. Já Harry Kane soma seis gols e também segue na briga pelo posto de principal artilheiro do torneio. 

Esta será a primeira vez desde 1990 que a seleção brasileira não disputará as quartas de final da Copa do Mundo. A última eliminação do Brasil nas oitavas de final aconteceu justamente no Mundial disputado na Itália. Na ocasião, a equipe brasileira foi derrotada pela Argentina por 1 a 0, com gol de Claudio Caniggia.

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Jogos das quartas de final

A abertura das quartas de final será na quinta-feira (9), às 17h, com o confronto entre França e Marrocos. Na sexta-feira (10), às 16h, a Espanha encara a Bélgica. Os vencedores dessas duas partidas se enfrentam na terça-feira (14), às 16h, por uma vaga na decisão.

Do outro lado da chave, a Noruega enfrenta a Inglaterra no sábado (11), às 18h. No mesmo dia, às 22h, a Argentina encara a Suíça. As duas seleções vencedoras desses confrontos disputarão uma vaga para a final na quarta-feira (15), às 16h.

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Os perdedores das semifinais disputarão o terceiro lugar no sábado (18), às 18h.

A grande final da Copa do Mundo será realizada no domingo (19), às 16h.

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