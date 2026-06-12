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Esporte

Como usar o emoji da bola da Copa do Mundo no WhatsApp

A atualização faz parte de uma parceria entre a Meta e a Adidas

Por Gabriel Bussolotti Silveira 12 jun 2026, 12h44
Adidas apresenta Trionda, bola da Copa do Mundo de 2026
A Trionda, bola da Copa do Mundo de 2026 fabricada pela Adidas (Adidas/Divulgação)
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Como usar o emoji da bola da Copa do Mundo no WhatsApp Priorize VEJA no Google

A Trionda, nome dado a bola da Copa do Mundo de 2026, se transformou em um emoji e qualquer um pode usá-lo no WhatsApp. Essa mudança da Meta faz parte de uma ação em conjunto com a Adidas que busca promover e entrar no clima do maior torneio de seleções do mundo. Além do emoji, o WhatsApp terá novos efeitos nas chamadas, uma seção para acompanhar as partidas em tempo real e uma IA especializada na Copa do Mundo.

Entre as novidades da plataforma digital da Meta, aquela mais marcante será a substituição do emoji tradicional de bola para a Trionda. Até o final do mundial, a nova figura poderá ser enviada em conversas ou usada como reação. Para utilizar a nova bola, basta selecioná-la na aba dos emojis – no teclado ou naquela utilizada para reagir a uma mensagem.

A Trionda, dependendo da forma que for enviada, terá uma animação especial. Na reação e no uso do emoji sozinho – não acompanhado por um texto –, a bola irá aparecer “rolando” pela tela.

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Além do novo símbolo disponível, o WhatsApp terá novos efeitos temáticos para as videochamadas. Os usuários poderão utilizar elementos relacionados ao futebol durante as ligações. O aplicativo lançou animações referentes a gols, vitórias e outros momentos comuns do torneio.

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Outra novidade da atualização está presente na aba de Canais. Foi disponibilizada nessa seção do WhatsApp um guia especial com informações sobre equipes, placares, horários dos jogos e destaques da competição. Será uma central para quem quiser acompanhar a Copa do Mundo pelo aplicativo.

Por fim, a Meta treinou sua Inteligência Artificial (Meta AI) em função da Copa do Mundo. Agora, os usuários poderão fazer perguntas e obter informações sobre o torneio com a IA do aplicativo. Assim como no Canal, será possível se inteirar de dados sobre jogadores, resultados e classificação das equipes.

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