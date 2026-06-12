Como usar o emoji da bola da Copa do Mundo no WhatsApp

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O WhatsApp entra em clima de Copa do Mundo 2026 com a chegada da Trionda, a bola oficial do torneio, como emoji animado. A atualização, fruto de parceria Meta-Adidas, traz ainda novos efeitos para chamadas, um canal exclusivo com informações em tempo real e uma IA para tirar dúvidas sobre o mundial. Prepare-se para vivenciar a Copa no app!

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Trionda, nome dado a bola da Copa do Mundo de 2026, se transformou em um emoji e qualquer um pode usá-lo no WhatsApp. Essa mudança da Meta faz parte de uma ação em conjunto com a Adidas que busca promover e entrar no clima do maior torneio de seleções do mundo. Além do emoji, o WhatsApp terá novos efeitos nas chamadas, uma seção para acompanhar as partidas em tempo real e uma IA especializada na Copa do Mundo.

Entre as novidades da plataforma digital da Meta, aquela mais marcante será a substituição do emoji tradicional de bola para a Trionda. Até o final do mundial, a nova figura poderá ser enviada em conversas ou usada como reação. Para utilizar a nova bola, basta selecioná-la na aba dos emojis – no teclado ou naquela utilizada para reagir a uma mensagem.

A Trionda, dependendo da forma que for enviada, terá uma animação especial. Na reação e no uso do emoji sozinho – não acompanhado por um texto –, a bola irá aparecer “rolando” pela tela.

Além do novo símbolo disponível, o WhatsApp terá novos efeitos temáticos para as videochamadas. Os usuários poderão utilizar elementos relacionados ao futebol durante as ligações. O aplicativo lançou animações referentes a gols, vitórias e outros momentos comuns do torneio.

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Outra novidade da atualização está presente na aba de Canais. Foi disponibilizada nessa seção do WhatsApp um guia especial com informações sobre equipes, placares, horários dos jogos e destaques da competição. Será uma central para quem quiser acompanhar a Copa do Mundo pelo aplicativo.

Por fim, a Meta treinou sua Inteligência Artificial (Meta AI) em função da Copa do Mundo. Agora, os usuários poderão fazer perguntas e obter informações sobre o torneio com a IA do aplicativo. Assim como no Canal, será possível se inteirar de dados sobre jogadores, resultados e classificação das equipes.