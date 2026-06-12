Como usar o emoji da bola da Copa do Mundo no WhatsApp
A atualização faz parte de uma parceria entre a Meta e a Adidas
A Trionda, nome dado a bola da Copa do Mundo de 2026, se transformou em um emoji e qualquer um pode usá-lo no WhatsApp. Essa mudança da Meta faz parte de uma ação em conjunto com a Adidas que busca promover e entrar no clima do maior torneio de seleções do mundo. Além do emoji, o WhatsApp terá novos efeitos nas chamadas, uma seção para acompanhar as partidas em tempo real e uma IA especializada na Copa do Mundo.
Entre as novidades da plataforma digital da Meta, aquela mais marcante será a substituição do emoji tradicional de bola para a Trionda. Até o final do mundial, a nova figura poderá ser enviada em conversas ou usada como reação. Para utilizar a nova bola, basta selecioná-la na aba dos emojis – no teclado ou naquela utilizada para reagir a uma mensagem.
A Trionda, dependendo da forma que for enviada, terá uma animação especial. Na reação e no uso do emoji sozinho – não acompanhado por um texto –, a bola irá aparecer “rolando” pela tela.
Além do novo símbolo disponível, o WhatsApp terá novos efeitos temáticos para as videochamadas. Os usuários poderão utilizar elementos relacionados ao futebol durante as ligações. O aplicativo lançou animações referentes a gols, vitórias e outros momentos comuns do torneio.
Outra novidade da atualização está presente na aba de Canais. Foi disponibilizada nessa seção do WhatsApp um guia especial com informações sobre equipes, placares, horários dos jogos e destaques da competição. Será uma central para quem quiser acompanhar a Copa do Mundo pelo aplicativo.
Por fim, a Meta treinou sua Inteligência Artificial (Meta AI) em função da Copa do Mundo. Agora, os usuários poderão fazer perguntas e obter informações sobre o torneio com a IA do aplicativo. Assim como no Canal, será possível se inteirar de dados sobre jogadores, resultados e classificação das equipes.