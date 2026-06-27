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Esporte

Como um carrinho de golfe salvou a recuperação do craque dos EUA

Pulisic e dois companheiros ficaram ilhados no trânsito da Califórnia durante dia de folga e quase botou a recuperação da panturrilha a perder

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 20h19 | Atualizado em 27 jun 2026, 20h54
Dois jogadores de futebol com camisas listradas vermelhas e brancas, com os números 8 e 10, celebram um gol com os braços abertos em frente a uma rede de futebol. Outros jogadores estão em campo, e a torcida aparece ao fundo
Os amigos Weston McKennie, camisa 8, e Christian Pulisic, camisa 10: pizza na folga quase terminou mal (Erin Chang/Getty Images)
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Copa do Mundo não é para principiantes. O craque da seleção americana, Christian Pulisic, por pouco não deixou seu time na mão por cometer o erro mais básico que um turista pode cometer em Los Angeles: ignorar o enlouquecedor trânsito da Pacific Coast Highway, a estrada que costeia o litoral da Califórnia. Sua sorte foi salva por um prestativo dono de uma concessionária de carros de golfe.

Explica-se.

No último domingo, 21, o camisa 10 chamou dois companheiros, o meia Weston McKennie e o ponta-direita Alejandro Zendejas para comer pizza no dia de folga. Foram com um carro de aplicativo, e as regras da delegação ditavam que eles tinham hora para voltar. Só que enquanto eles comiam, aconteceu algo análogo a um carro enguiçado no túnel Rebouças carioca numa sexta-feira de chuva, ou uma batida de moto na Marginal Tietê na véspera de um feriado: é acidente, mas sempre acontece. 

Uma batida de carros simplesmente fechou a rodovia, e os jogadores não tinham como voltar de carro para a concentração. E Pulisic ainda estava se recuperando de uma lesão na panturrilha, que o tirou de campo ainda no primeiro tempo da estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai, e o deixou de fora também da vitória sobre a Austrália. Caminhar os 4 quilômetros não era uma boa ideia, mas parecia não haver outra solução.

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Foi então que os três avistaram a SC Carts, uma revendedora de carrinhos elétricos de luxo para campos de golfe. “Com a situação da panturrilha do Christian, a gente definitivamente não queria andar,” disse McKennie, em entrevista ao canal americano ESPN. “Mas era longe. Então pensamos: talvez a gente consiga resolver alguma coisa com um carrinho.”

O dono da loja, Cole Schamber, não fazia ideia de quem eram os três quando chegaram segurando caixas de pizza. “Não sou fã de futebol, só cuido do meu negócio,” disse ele. “Só percebi o que estava acontecendo quando as pessoas começaram a pedir fotos com eles”.

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Os jogadores entraram na concessionária com a ideia de alugar um automóvel, e estavam de olho em um modelo com seis lugares e suspensão elevada, mas a loja só trabalha com venda. Os americanos discutiram se valia pagar os 9 000 dólares, mas a ideia não foi adiante. Schamber percebeu o desespero dos clientes, e surgiu com a solução. “Não gosto de levar vantagem sobre as pessoas, então ofereci uma carona”.

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E foi assim que um terço dos titulares da seleção americano foram avistados fugindo do trânsito da rodovia em um carrinho de golfe pelo acostamento. Torcedores  que iam pararam para tirar fotos, e só aí Schamber descobriu quem carregava no banco traseiro. “Foi uma pequeníssima aventura,” disse McKennie. “Poderia ter sido muito pior. O cara foi incrível. Somos muito gratos a ele.”

A loja, claro, já fez um post no Instagram para tirar uma casquinha da história.

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Que fique de lição para os jogadores, e para quem mais souber dessa história: jamais se coloque à mercê do trânsito da Pacific Coast Highway em Los Angeles.

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