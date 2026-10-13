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Esporte

Como será o circuito do GP em Ruanda, que marca a volta da F1 à África

Categoria máxima do automobilismo não corre no continente há 37 anos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 11h46 | Atualizado em 13 out 2026, 12h07
Vista aérea de um autódromo moderno com pista sinuosa e edifícios brancos, margeando um lago azul. A paisagem ao redor é verde, com áreas de vegetação densa e outras mais abertas, sob um céu parcialmente nublado. No horizonte, montanhas se destacam
Uma visão de como o circuito em Ruanda poderia ser. (formula1.com/Divulgação)
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A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira, 13, o retorno da categoria à África depois de 37 anos sem corridas no continente. Sediado em Ruanda, o Grande Prêmio da África deve entrar no calendário nos primeiros anos da década de 2030.

A última vez que a categoria correu em solo africano foi em 1993, no Grande Prêmio da África do Sul. Foi lá, inclusive, que Nelson Piquet comemorou a conquista do bicampeonato, em 1983. Agora, o acordo com Ruanda prevê uma parceria de dez anos, e a construção de um circuito permanente em Bugesera, a cerca de 40 quilômetros de Kigali, capital do país.

Piquet comemora a conquista do bicampeonato, no GP da África do Sul, em 1983.
Piquet comemora a conquista do bicampeonato, no GP da África do Sul, em 1983. (veja.com/VEJA)

Segundo a FIA, a categoria tem mais de 100 milhões de fãs no continente, e quase 60% desse montante tem menos de 35 anos. “A África sempre fez parte do futuro da Fórmula 1 e, desde o início, estávamos determinados a retornar da maneira correta, com o parceiro certo e um compromisso de longo prazo”, disse o CEO da F1, Stefano Domenicali.

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Como será o circuito de Ruanda?

O projeto do Rwanda International Circuit foi desenvolvido pelo ex-piloto Alex Wurz e pelo escritório do engenheiro Hermann Tilke, responsável pela idealização ou reforma de diversos autódromos utilizados atualmente pela categoria.

A proposta prevê um traçado com curvas de média e alta velocidade, aproveitando as mudanças naturais de elevação da região, que é conhecida como “a terra das mil colinas”. Segundo o comunicado oficial, a ideia é criar uma “experiência de corrida desafiadora”.

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