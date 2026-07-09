Como Neymar comprou mansão com tudo dentro e deixou dono ‘só com roupa do corpo’

O empresário Luiz Moura relatou que Neymar comprou não apenas um imóvel de alto padrão em Santos (SP), mas também tudo o que havia dentro dele, incluindo móveis, decoração e uma coleção de motos. Segundo ele, a negociação foi concluída rapidamente e o pagamento ocorreu por transferência bancária.

Durante participação em um podcast, o empresário contou que deixou a residência levando apenas as roupas do corpo. “Neymar fez o pix e eu só levei a roupa do corpo”, resumiu.

Uma coleção de motos de modelos esportivos e clássicos de alto valor, alguns considerados raros no mercado brasileiro, também foi adquirida por ele.

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