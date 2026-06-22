Como funciona protocolo para tempestades que interrompeu França x Iraque
Partida foi suspensa durante intervalo após primeiro tempo sob forte chuva
O jogo entre França x Iraque foi suspenso pelo protocolo de tempestade da Fifa. O primeiro tempo da partida no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, aconteceu sob forte chuva. A França vence por 1 x 0, com gol de Mbappé. Durante o intervalo, telões no estádio anunciaram a suspensão por conta de raios nas proximidades do estádio.
A medida obedece o protocolo da Fifa que obedece a normas dos Estados Unidos para a realização de eventos esportivos em áreas abertas. Antes da partida, a entrada dos torcedores no estádio foi adiada. Não há tempo máximo para a suspensão da partida.
São três níveis de alertas que a Fifa analisa e toma as seguintes medidas, segundo o ge:
- Tempestades com raios a até 26 quilômetros do estádio, com possível impacto em até 40 minutos: monitoramento reforçado, maior estado de atenção;
- Tempestades com raios a até 13 quilômetros, com impacto em até 20 minutos: a partida é interrompida, procedimentos de evacuação do estádio são iniciados;
- Tempestades com raios a até oito quilômetros, com impacto em até 10 minutos: as arquibancadas são esvaziadas, gramado e áreas no nível do campo devem ser desocupados, e pessoas são direcionadas a áreas protegidas.
O jogo somente é retomado após as seguintes condições:
- Quinze minutos após o último raio, serão feitas novas avaliações meteorológicas; se houver segurança, equipes retornam ao campo para aquecimento, e público é autorizado a ocupar as arquibancadas;
- Trinta minutos após o último raio a partida poderá ser retomada.