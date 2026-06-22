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Esporte

Como funciona protocolo para tempestades que interrompeu França x Iraque

Partida foi suspensa durante intervalo após primeiro tempo sob forte chuva

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 19h19 | Atualizado em 22 jun 2026, 20h01
Jogadores de futebol em campo molhado pela chuva. Um atleta de camisa azul e chuteiras rosas salta sobre um adversário caído, que tenta roubar a bola. Outros dois jogadores, um de camisa branca e outro de camisa azul com o número 3, observam a jogada. A bola está no chão, perto do jogador caído. O fundo é um estádio com público e um letreiro azul.
Primeiro tempo de França x Iraque aconteceu sob forte chuva (Kevin C. Cox/Getty Images)
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O jogo entre França x Iraque foi suspenso pelo protocolo de tempestade da Fifa. O primeiro tempo da partida no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, aconteceu sob forte chuva. A França vence por 1 x 0, com gol de Mbappé. Durante o intervalo, telões no estádio anunciaram a suspensão por conta de raios nas proximidades do estádio. 

Telões de um estádio de futebol exibem Philadelphia e um alerta de tempestade severa com nuvem e raio, sob um céu claro. As arquibancadas escuras estão vazias, e uma faixa azul abaixo dos telões diz FIFA World Cup 2026
Aviso de tempestade severa no estádio da Filadélfia (Hannah Peters - FIFA/FIFA/Getty Images)

A medida obedece o protocolo da Fifa que obedece a normas dos Estados Unidos para a realização de eventos esportivos em áreas abertas. Antes da partida, a entrada dos torcedores no estádio foi adiada. Não há tempo máximo para a suspensão da partida. 

São três níveis de alertas que a Fifa analisa e toma as seguintes medidas, segundo o ge:

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  • Tempestades com raios a até 26 quilômetros do estádio, com possível impacto em até 40 minutos: monitoramento reforçado, maior estado de atenção;
  • Tempestades com raios a até 13 quilômetros, com impacto em até 20 minutos: a partida é interrompida, procedimentos de evacuação do estádio são iniciados;
  • Tempestades com raios a até oito quilômetros, com impacto em até 10 minutos: as arquibancadas são esvaziadas, gramado e áreas no nível do campo devem ser desocupados, e pessoas são direcionadas a áreas protegidas.

O jogo somente é retomado após as seguintes condições: 

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  • Quinze minutos após o último raio, serão feitas novas avaliações meteorológicas; se houver segurança, equipes retornam ao campo para aquecimento, e público é autorizado a ocupar as arquibancadas;
  • Trinta minutos após o último raio a partida poderá ser retomada.
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