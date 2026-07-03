Como funciona o “eletrocardiograma” da bola da Copa que eliminou a Croácia

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Esporte

Como funciona o “eletrocardiograma” da bola da Copa que eliminou a Croácia

Sensor que registra se há ou não um toque na bola, e seu momento exato, decretou o impedimento no gol que daria sobrevida ao time de Modric contra Portugal

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 3 jul 2026, 01h21 | Atualizado em 3 jul 2026, 01h32
Partida de futebol entre Portugal e Croácia, placar 2 a 2, com 90 minutos de jogo. Jogadores em campo, um goleiro de amarelo e outros de azul e branco. No canto inferior, uma barra de status indica VAR EM CHECAGEM GOL
Gráfico mostra o exato momento em que o jogador croata toca na bola: impedimento tecnológico (CazéTV/Reprodução)
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Como funciona o “eletrocardiograma” da bola da Copa que eliminou a Croácia Priorize VEJA no Google

Foi uma crueldade, daquelas que não se deseja nem para o pior inimigo. Aos 57 minutos do segundo tempo, no provável último lance da partida, o croata Gvardiol recebeu um passe na pequena área, em posição legal, e estufou a rede para empatar a partida contra Portugal pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, no estádio de Toronto, o que levaria o jogo para a prorrogação.

Foram cinco intermináveis minutos de análise do VAR sobre o lance, o juiz foi chamado para ver o vídeo com os próprios olhos, as imagens foram passadas para frente e para trás sabe-se lá quantas vezes. Perisic cruzou uma bola para a área da intermediária, Pasalic, no lado direito da pequena área, tocou de primeira para o meio e Guardiola finalizou. O problema: no meio do caminho, Matanovic pulou para tentar raspar a bola e havia dúvida se havia tocado ou não nela. Se tivesse encostado, Palasic já estaria em posição de impedimento e o gol não vale. Se não, lance legal.

Nenhum dos árbitros, de campo ou de vídeo, conseguiu cravar o que tinha acontecido. E foi aí que se apelou para a tecnologia.

A televisão mostrou o que os torcedores têm chamado de “eletrocardiograma” da bola, um gráfico que mostrava, tal qual o exame do coração, uma linha reta com um pico no meio. O tal pico identifica que sim, houve um toque na bola. O árbitro Espen Eskas anulou o gol, mantendo a vantagem portuguesa por 2 a 1 e a classificação de Cristiano Ronaldo e cia. para as oitavas de final.

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O que é essa tecnologia

A Adidas, parceira comercial mais antiga da Fifa, fabrica as bolas oficiais das Copas, e passou recentemente a instalar um sensor inercial (IMU) de 500Hz embutido, responsável por captar dados e reforçar o sistema de VAR.

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Adidas apresenta Trionda, bola da Copa do Mundo de 2026
Trionda, bola da Copa do Mundo de 2026, tem sensores sensíveis a toque (Adidas/Divulgação)

A “Connected Ball Technology” (CBT), como a Adidas batizou o recurso, é cruzada com dados de posicionamento dos jogadores e, por meio de inteligência artificial, gera informações em tempo real para agilizar o processo de impedimento semiautomatizado. Ao enviar dados 500 vezes por segundo, o sensor ajuda a precisar o instante exato em que a bola foi tocada. Sua função principal é auxiliar em lances de impedimento, mas ele também é capaz de detectar se um jogador chegou a tocar na bola ou não.

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O sensor foi incorporado pela primeira vez em um Mundial na Copa do Catar, em 2022. Na ocasião, foi Cristiano Ronaldo quem sentiu o peso da novidade: ele reivindicou um leve toque em um cruzamento de Bruno Fernandes na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, em Lusail, e chegou a comemorar como autor do gol, mas a Fifa atribuiu o lance a Fernandes. Em nota, a entidade afirmou na época que nenhuma força externa sobre a bola havia sido registrada pelos sensores, já que não havia “batimento” detectável no momento do cruzamento.

A tecnologia da Adidas também esteve presente na Eurocopa de 2024. O Brasileirão, que usa bolas da Nike, ainda não adotou o sensor de movimento, imprescindível para que se faça a marcação do impedimento semi-automático ao cruzar justamente os dados da instante que o passador toca na bola com a posição do jogador que a recebe.

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É nessas horas que fica clara a divisão de quem apoia e quem critica a tecnologia no esporte: os portugueses estão agradecendo aos céus pelo bendito sensor, e os pobres dos croatas praguejam contra o maldito “eletrocardiograma”. Aos 57 do segundo tempo! Como diria Galvão Bueno, é teste pra cardíaco.

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Copa do Mundo 2026
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