Como foi a volta ao Brasileirão após mais de um mês de Copa
Os duelos Vitória x Vasco e Botafogo x Santos marcaram o retorno do campeonato
O Brasileirão voltou nesta quinta-feira, 16, após pausa de mais de um mês para a Copa do Mundo. O maior torneio de seleções ainda nem acabou, mas a 19ª rodada do campeonato já se iniciou com os duelos entre Vitória x Vasco e Botafogo x Santos. Nesta sexta-feira, 17, terão mais três jogos: Bahia x Chapecoense, Fluminense x Bragantino e Mirassol x Grêmio.
As partidas
A partida entre o Vitória e Vasco terminou 1 a 0 para o clube baiano, porém foi equilibrada. Ninguém foi superior no primeiro tempo, assim como não houve grandes chances para nenhum dos lados. O Vasco começou melhor o segundo tempo, mas o volante do clube carioca Cauã Barros, em uma saída ruim, entregou a bola ao atacante Renato Kayser, que marcou o gol do triunfo para o Vitória.
O jogo do Botafogo contra o Santos acabou 2 a 1 e foi mais emocionante: ambos os times tiveram grandes chances durante a partida e, após um erro da zaga do clube paulista, o Botafogo abriu o placar ainda no primeiro tempo. O Santos voltou melhor na etapa seguinte e empatou o placar. O alvinegro praiano cresceu no jogo, teve oportunidades para a virada, mas, em um contra ataque, o time carioca marcou o gol da vitória.
Outros jogos
Nesta sexta-feira, o Bahia jogará contra a Chapecoense às 19h30 (horário de Brasília), o Fluminense encarará o Bragantino às 20h e o Mirassol terá pela frente o Grêmio também às 20h.
Os outros jogos, no entanto, serão somente na semana que vem: na próxima terça-feira, 21, o Atlético-MG duelará com o Bahia e, no dia seguinte, quarta-feira, 22, se enfrentarão Coritiba x Palmeiras, São Paulo x Athletico-PR, Internacional x Cruzeiro e Chapecoense x Flamengo. A rodada acaba na quinta-feira, 23, com Corinthians x Remo.
Confira todos os jogos com datas e horários:
17/07 – Bahia x Chapecoense (19h30)
17/07 – Fluminense x Bragantino (20h)
17/07 – Mirassol x Grêmio (20h)
21/07 – Atlético-MG x Bahia (19h30)
22/07 – Coritiba x Palmeiras (19h30)
22/07 – São Paulo x Athletico-PR (21h30)
22/07 – Internacional x Cruzeiro (21h30)
22/07 – Chapecoense x Flamengo (21h30)
23/07 – Corinthians x Remo (19h30)
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