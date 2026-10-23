Como Endrick e Yamal se tornaram fenômenos nas redes e movem geração Z

Os atacantes Endrick, do Real Madrid e Brasil, e Lamine Yamal, do Barcelona e Espanha, são os verdadeiros craques da atualidade que movem a geração Z. Neste domingo, 25, ambos vão se encontrar no Superclássico da LaLiga, no Camp Nou, válido pela 10ª rodada da competição.

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O que fazem, gesticulam ou comentam vira assunto. Eles criam moda, seja pelas comemorações, uma roupa que usam ou um simples corte de cabelo. Seus ídolos e gostos acabam refletindo nas crianças e adolescentes, que incorporam aquilo que eles fazem.

Endrick, 20 anos, é capaz de movimentar não apenas seus próprios patrocinadores, mas também aqueles que aproveitam o nome do jogador para ativar suas marcas. Durante a Copa do Mundo deste ano, ele foi o jogador da seleção brasileira que mais ganhou seguidores, com mais de 5 milhões no total, superando até mesmo Neymar e Vini Jr. Também foi um dos atletas mais buscados no Google, atrás apenas de Neymar.

Já Lamine Yamal, 19 anos, também surgiu com tanto potencial quanto Endrick, talvez num estágio até maior, já que conquistou logo cedo a titularidade no Barcelona, ao contrário de Endrick, que durante sua passagem de um ano pelo clube merengue atuou por apenas 37 partidas – ainda assim, ficou marcado pela excelente média de um gol a cada 122 minutos, precisando de pouquíssimo tempo para balançar as redes quando acionado.

“Os jovens possuem telas e consomem conteúdos armazenados em serviços de streaming, ou produzidos por figuras individuais, através de redes sociais. Cada atleta pode ser um pequeno canal. Ter sua programação. Claro, ainda são poucos entre os futebolistas capazes de atrair atenção contínua, de mobilizar milhões mesmo não atuando, e a Copa está mostrando que Endrick é o símbolo brasileiro dessa nova era”, diz Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte- americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

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Roger Machado, treinador e professor da CBF Academy, analisa que a geração Z tem uma relação diferente com o futebol. “São jovens que acompanham não apenas os 90 minutos, mas também o dia a dia, a personalidade e os comportamentos dos atletas nas redes sociais. Endrick e Lamine Yamal representam bem esse movimento, criando uma identificação que ultrapassa o campo”.

Referência de milhões

O craque do Barcelona é o mais jovem a estrear e a marcar gols pelo clube catalão, quebrando recordes de precocidade desde o seu primeiro jogo profissional em abril de 2023, aos 15 anos. O atacante conquistou múltiplos títulos pelo clube, incluindo a La Liga e a Supercopa da Espanha, firmando-se como um dos principais nomes da nova geração.

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Seu sucesso no Barça abriu portas para a seleção principal da Espanha, onde se consolidou como uma estrela mundial ao conquistar a Eurocopa 2024 e se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol na história do torneio. Devido à sua importância, Yamal passou a vestir a histórica camisa 10 do Barcelona.

Diante de todo esse cenário, em março de 2024 viralizou um vídeo na internet de crianças respondendo quem era melhor: Endrick ou Yamal. A disputa foi equilibrada, e isso já demonstrava que, naquela época, Endrick aos 17 anos, e Yamal aos 16, já embalavam a geração Z.

“O que se vê é uma mudança em como a nova geração se relaciona com o esporte. Via TikTok, o jovem busca cada vez mais o que está além do jogo: o bastidor, a comemoração, a pessoa por trás do atleta. O resultado em campo virou só uma camada. Os nomes que explodem hoje brilham tanto fora quanto dentro de campo. Nesse ambiente, surfar um momento ficou fácil, qualquer marca consegue. O difícil, e o que de fato fica, é a associação que se sustenta: a que tem história de marca e constância por trás. E constância não se improvisa”, explica Rômulo Vieira da Silva, diretor de Estratégia e Planejamento da Agência End To End.

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Foco nas redes

Há pouco mais de dois anos, quando o vídeo viralizou, Yamal marcava o gol da vitória do Barça por 1 a 0 sobre o Mallorca pela La Liga, o que rendeu comparações de seu treinador com Lionel Messi, e atuou como titular pela Seleção Espanhola no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em um amistoso de alto nível contra o Brasil. Ele foi um dos grandes destaques da partida, sofrendo um pênalti e sendo aplaudido de pé pelo público adversário.

Endrick estava no mesmo patamar. Havia decidido, sozinho, um ano antes em 2023, o título brasileiro com o Palmeiras. Naquele período, ele estava prestes a ser apresentado pelo Real Madrid e viveu momentos históricos com a seleção brasileira: marcou seu primeiro gol na vitória por 1 a 0 contra a Inglaterra, no estádio de Wembley, e alguns dias depois, no empate em 3 a 3 contra a Espanha, no estádio Santiago Bernabéu.

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Atualmente, Yamal conta com mais de 59 milhões de seguidores, enquanto Endrick chegou a 23,5 milhões. Todos essas fatores levaram eles, com pouquíssima idade, a serem os atletas das suas gerações com mais patrocinadores. Endrick atualmente tem contrato com seis marcas: Neosaldina, Sicoob, Gillete, New Balance, Red Bull e EA Sports. Yamal tem como parceiros oficiais a American Eagle, Visa, Beats, Powerade, adidas e pontualmente o Mc’Donalds para a Copa.

Ranking de acessos

Números da plataforma Flashscore também ajudam a dimensionar o interesse alcançado por Endrick e Lamine Yamal. O brasileiro liderou o ranking de acessos entre os jogadores da Seleção Brasileira, com quase 8,5 milhões de consultas ao perfil entre janeiro e maio de 2026, interesse que se estendeu ao longo da Copa do Mundo. Já o espanhol foi o segundo jogador mais acessado globalmente em setembro, com 3,94 milhões de consultas ao perfil, quase o triplo do registrado em agosto, quando somou 1,28 milhão.

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O levantamento considera a quantidade de vezes que usuários da plataforma acessaram os perfis dos atletas para consultar informações como estatísticas, partidas, resultados e desempenho, contabilizando o total de aberturas, e não o número de usuários únicos. Os dados mostram que, embora em momentos diferentes de suas carreiras, ambos já ocupam posições de protagonismo dentro e fora de campo e se consolidam como dois dos principais símbolos da geração que sucederá nomes como Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.

“O futebol é cíclico, e os ciclos se cruzam. O fim de uns coincide com outros em maturação ou começo. A cosmologia da bola teve por mais de década Cristiano Ronaldo e Messi no centro, com Neymar surgindo forte e mais recentemente Mbappé e Haaland. Por mais que todos esses astros ainda brilhem, cada um em sua fase, as pessoas querem saber do Futuro, e esse Futuro parece carregar hoje os nomes de Lamine Yamal e Endrick. Não é só talento, mas atitude dentro e fora de campo”, diz Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil, com experiência em marketing esportivo, comunicação, inovação e ESG no mundo dos esportes.

Aos olhos dos jovens

A conexão entre Endrick, Lamine Yamal e a Geração Z gira em torno da drástica mudança na forma como o público jovem consome esportes. Atletas e personalidades digitais estão substituindo os clubes tradicionais como foco de lealdade, moldando um mercado focado em entretenimento dinâmico e digital.

“Endrick e Lamine Yamal consolidam-se, indiscutivelmente, como as principais referências da nova geração do futebol global. Para além do desempenho técnico excepcional e do protagonismo na conquista de títulos expressivos, ambos demonstram uma maturidade e um senso de responsabilidade admiráveis para a idade que têm. Estamos diante de atletas que não apenas moldam o presente de seus clubes e seleções, mas que reúnem todos os atributos para se posicionarem como os próximos grandes ícones e embaixadores do esporte mundial”, afirma Veridiano Pinheiro, diretor executivo da FutPro Expo.