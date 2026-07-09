Como começou briga de Marcelo Courrege, repórter da Globo, na Copa
Jornalista diz que desentendimento começou durante uma gravação
Marcelo Courrege se manifestou após a discussão com um jornalista marroquino durante a coletiva de imprensa do meia Brahim Díaz, da seleção de Marrocos, realizada durante a Copa do Mundo, nesta terça-feira, 8. O repórter da TV Globo explicou que a confusão começou depois que o colega passou a interferir na imagem das suas câmeras.
Courrege relata que o jornalista levantava repetidamente o braço, atrapalhando a gravação da sua entrevista. Segundo ele, após pedir duas vezes para que o colega evitasse o movimento, a situação saiu do controle. Mas fez questão de frisar que ambos encerraram o episódio de forma amigável. “Pedi desculpas pelo mal entendido. Ele também me pediu desculpas. Nos abraçamos e ele até tirou uma foto. É o jogo da vida de Marrocos, contra a França, envolvendo tantas questões… A tensão é totalmente compreensível. Aconteceu, mas passou.”
O momento da discussão foi registrado em vídeo e logo ganhou as redes sociais. Nas imagens, Courrege e o repórter marroquino trocam palavras em tom elevado durante a coletiva, que foi interrompida por causa da confusão.
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