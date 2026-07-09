Como começou briga de Marcelo Courrege, repórter da Globo, na Copa

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Marcelo Courrege explica a polêmica discussão com um jornalista marroquino durante a coletiva de Brahim Díaz na Copa do Mundo. O repórter da TV Globo detalhou que a tensão surgiu devido à interferência nas filmagens, mas garantiu que o episódio foi encerrado de forma amigável, com desculpas mútuas e um abraço.

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Marcelo Courrege se manifestou após a discussão com um jornalista marroquino durante a coletiva de imprensa do meia Brahim Díaz, da seleção de Marrocos, realizada durante a Copa do Mundo, nesta terça-feira, 8. O repórter da TV Globo explicou que a confusão começou depois que o colega passou a interferir na imagem das suas câmeras.

Courrege relata que o jornalista levantava repetidamente o braço, atrapalhando a gravação da sua entrevista. Segundo ele, após pedir duas vezes para que o colega evitasse o movimento, a situação saiu do controle. Mas fez questão de frisar que ambos encerraram o episódio de forma amigável. “Pedi desculpas pelo mal entendido. Ele também me pediu desculpas. Nos abraçamos e ele até tirou uma foto. É o jogo da vida de Marrocos, contra a França, envolvendo tantas questões… A tensão é totalmente compreensível. Aconteceu, mas passou.”

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O momento da discussão foi registrado em vídeo e logo ganhou as redes sociais. Nas imagens, Courrege e o repórter marroquino trocam palavras em tom elevado durante a coletiva, que foi interrompida por causa da confusão.

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