Como a Noruega chegou ao topo das Olimpíadas de Inverno

Diferentemente das Olimpíadas de Verão, que costumam contar com uma disputa acirrada entre Estados Unidos, Rússia e China, as Olimpíadas de Inverno frequentemente contam com outros países no topo do ranking. Infalivelmente, uma dessas nações, que atualmente está em primeiro lugar nos Jogos de Inverno, é a Noruega. Mas o que esse diminuto país faz para se dar tão bem (e com tamanha consistência) nesse evento?

No total, a Noruega já venceu 396 medalhas nas Olimpíadas de Inverno — 145 de ouro –, o que representa um número maior do que qualquer outra nação. Se considerarmos se tratar de uma nação com menos de 6 milhões de habitantes, o feito é surpreendente.

Em grande parte, a conquista se deve a um conceito aplicado na Noruega, denominado “A Alegria do Esporte para Todos”. A premissa é simples: incentivar todos a participarem de esportes, grande parte das vezes sem a pressão da competição.

Para isso, é proibido contar pontos em jogos de crianças com menos de 13 anos. Não há rankings individuais para essa faixa etária, priorizando sempre a sua experiência e divertimento toda vez que pisarem em quadra ou em campo.

Para adolescentes, não se exige o foco em apenas uma modalidade específica, como é comum nos EUA ou na China. Todos devem poder aproveitar o universo esportivo da forma que acharem melhor.

Por fim, a Noruega tem apenas uma organização nacional de esportes, a Confederação Norueguesa de Esportes, que comanda 55 federações e o comitê olímpico e paralímpico nacional.

Outro fator importante é a proximidade dos noruegueses com modalidades ligadas ao inverno. Na estação mais quente, as temperaturas giram em torno dos 15°C, e, na mais fria, dos 2°C. Assim, o clima é bastante propício para se acostumar a atividades relacionadas à neve e às baixas temperaturas.

Juntos, esses aspectos contribuem para que a Noruega se destaque como uma das estrela das Olimpíadas de Inverno. Agora, resta observar se, nos Jogos atuais, o país terminará em primeiro.