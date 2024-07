Com show de Curry, ‘Dream Team’ dos EUA vence de novo antes de Paris

Em um amistoso aguardado pelos fãs de basquete, que esperam ansiosamente a repetição da dobradinha nos Jogos Olímpicos de Paris, Estados Unidos e Sérvia se enfrentaram nesta quarta-feira, 17, em Abu Dhabi. Com destaque para o armador Stephen Curry, do Golden State Warriors, o “Dream Team” americano venceu por 105 a 79.

O novo time dos sonhos (veja a escalação completa abaixo) conta com as principais estrelas da NBA e foi montado após vexame dos Estados Unidos no Mundial de 2023 com um elenco alternativo. E parece estar dando certo: os americanos já haviam vencido a Austrália por 98 a 92 no último amistoso, há poucos dias.

Nesta quarta-feira, o pivô sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, tentou chamar a responsabilidade e empatou tudo ao fim do primeiro quarto. Passando da metade da partida, no entanto, o domínio americano se mostrou ainda mais evidente, sobretudo com as bolas de três de Curry e cia.

As duas seleções se enfrentam novamente na primeira primeira partida de ambos em Paris, pelo grupo C, junto de Porto Rico e Sudão do Sul. O Brasil, por sua vez, caiu no grupo B, junto de Alemanha, França e Japão.

A seleção dos Estados Unidos é a equipe de basquete de maior sucesso nas competições internacionais, conquistando medalhas em todos os 19 Jogos Olímpicos que participou, somando 16 medalhas de ouro.

Confira os convocados do Dream Team para Paris 2024:

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)