Com oito patrocínios, o valor do lucro de David Beckham na Copa

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Esporte

Com oito patrocínios, o valor do lucro de David Beckham na Copa

Universidade de Washington aponta cifras astronômicas

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 16h36
David Beckham
David Beckham (Dominic Lipinski/Getty Images)
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Com oito patrocínios, o valor do lucro de David Beckham na Copa Priorize VEJA no Google

Pela primeira vez na história da competição, a Fifa permitiu comerciais extras durante os intervalos dos jogos da Copa do Mundo, com a exibição de propagandas comerciais. As pausas têm acontecido normalmente aos 22 minutos de cada tempo, e duram 3 minutos. Com o intervalo de 15 minutos entre os dois tempos, serão 3 pausas no total, que possibilitará chegar a 208 novos espaços publicitários. Estudos apontam que a Fifa pode faturar até US$ 500 milhões com a implementação oficial e inédita de comerciais durante as pausas para hidratação na Copa do Mundo.

As emissoras de televisão têm aproveitado essas oportunidades ao realizarem anúncios comerciais e publicitários durante esses espaços. Com relação aos veículos de mídia, é verdade que os valores variam de acordo com os países e suas regiões, mas estima-se que um simples comercial de poucos segundos ou até um minuto na Copa do Mundo possam custar entre US$ 2 milhões e US$ 6 milhões. A título de comparação, um comercial de 30 segundos no Super Bowl 2026 custa cerca de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 53 milhões), recorde entre os eventos esportivos em todo o mundo. Outra liberação por parte da Fifa é a permissão para que as emissoras exibam comerciais durante os “intervalos para hidratação”.

Em meio a tudo isso, alguns ex-jogadores também tem lucrado com a parada para hidratação, afinal, eles são os principais rostos de seus patrocinadores, que aproveitam este novo momento para expor suas marcas em todo mundo. Um, especificamente, é o que mais tem faturado. De acordo com o periódico londrino Daily Mail, o ex-jogador da seleção inglesa, David Beckham, está ganhando 25 milhões de euros (R$ 148,2 milhões) apenas com os anúncios do Mundial. Os números foram revelados por Patrick Rishe, diretor de negócios desportivos da Universidade de Washington.

Proprietário do Inter Miami e recentemente nomeado multimilionário pela Sunday Times Rich List 2026, Beckham é figura central de várias campanhas de grandes marcas, entre elas, Pepsi, McDonald’s, Lay’s, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon e Adidas.

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“Beckham é talvez o maior exemplo de como uma carreira bem administrada pode se transformar em uma marca duradoura. Quando existe um cuidado consistente com a imagem do atleta, o interesse publicitário não termina com a aposentadoria. No Brasil, o Ronaldo seguiu um caminho parecido e continua sendo uma das personalidades mais valiosas do mercado. Já o Ronaldinho Gaúcho mostra outra faceta desse fenômeno: seu carisma, irreverência e capacidade de gerar identificação com o público fazem com que siga extremamente requisitado pelas marcas. Mesmo tendo enfrentado polêmicas ao longo da trajetória, o saldo de sua imagem permanece muito positivo graças ao legado esportivo e à conexão emocional que construiu com os fãs”, diz Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Diferentes pesquisas de mercado mostram hoje que o consumidor está mais maduro e exigente, inclusive no entretenimento. Nesse cenário, autoridade virou um ativo central das conversas midiáticas. “Em uma Copa do Mundo, que é o ápice do futebol, isso pesa ainda mais. Ter ex-jogadores e profissionais que viveram o esporte ajuda as marcas a trazer mais precisão e profundidade para o conteúdo. Em um ambiente saturado por informação superficial, quem realmente entende do jogo faz diferença. Por isso, cada vez mais essas escolhas passam por planejamento de comunicação orientado por dados, o que ajuda a fugir do óbvio e elevar o nível das mensagens e conteúdos produzidos em torno da Copa”, analisa Rômulo Vieira da Silva, Diretor de Estratégia e Planejamento da Agência End To End. “Quando um atleta como David Beckham consegue transformar sua imagem em um ativo global, ele deixa de depender apenas do que fez dentro de campo”, complementa Moisés Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol.

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