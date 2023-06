Com emoção, Corinthians avança na Copa do Brasil; veja os classificados

Ao seu estilo, na base da raça e do apoio da fiel torcida, o Corinthians jogou a má fase de lado e num duelo de tirar o fôlego, venceu o Atlético-MG no tempo normal e nos pênaltis, 2 a 0 e 3 a 1, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Dentro da Neo Quimica Arena, os gols da foram feitos por Matheus Bidu e Róger Guedes, que além de fazer um golaço, foi o líder da reação alvinegra. Com a classificação, o Corinthians embolsou mais R$ 4,3 milhões.

Depois de ficar um mês sem vencer, a equipe de Vanderlei Luxemburgo entrou em campo confiante, já que tinha arrancado o jejum com vitória sobre o Fluminense, pelo Brasileirão. Apoiado por quase 40 mil pessoas, o Timão, precisando tirar dois gols de vantagem, sufocou o Atlético-MG desde o apito inicial. Jogando pelo empate e com o regulamento debaixo do braço, o Galo parecia estar em outro ritmo. Os donos da casa aproveitaram. Após vacilo de Otávio em lance inteligente de Renato Augusto, Bidu abriu o placar, de peito. Em cabeceio, Yuri Alberto quase ampliou logo depois, mas a bola explodiu no travessão. No segundo tempo, o Atlético-MG veio com quatro substituições. Pouco adiantou. Em lance quente na área, Yuri Alberto e Fausto Vera acertaram a trave duas vezes. Mas aos 18 minutos, Róger Guedes mostrou porque é atualmente o melhor jogador do time, em jogada individual, que contou com a displicência de Zaracho, o camisa 10 marcou um golaço, que estremeceu a Arena.

O Galo tentou reagir, mas Paulinho desperdiçou grande oportunidade, já quase no fim do tempo regulamentar. Nos pênaltis, o Timão seguiu atento: Fábio Santos, Fausto Vera e Maycon marcaram. Yuri Alberto errou. E o Galo manteve a apatia do tempo normal. Hulk parou em Cássio, Paulinho acertou, mas Battaglia e Edenílson desperdiçaram e o Corinthians saiu classificado.

No Rio de Janeiro, outro alvinegro fez de tudo para avançar na Copa do Brasil, mas ficou no quase. O Botafogo, diante do Athlético-PR, precisava vencer por dois gols de vantagem para se classificar diretamente, já que em Curitiba perdeu por 3 a 2, após estar vencendo por 2 a 0. Com o estádio Nilton Santos lotado, o Fogão fez o placar mínimo, com gol de Tiquinho Soares, e levou a decisão para os pênaltis. Mas aí foi a vez do goleiro do Furação brilhar. Bento pegou as cobranças do próprio Tiquinho e do volante Tchê Tchê para garantir os paranaenses na briga.

No estádio Beira-Rio, um jogão. Precisando tirar desvantagem de dois gols, o Internacional encurralou o América-MG e rapidamente devolveu o placar de 2 a 0, que havia sofrido em Minas, com gols de Nico Hernández e Igor Gomes. O centroavante Pedro Henrique fez o terceiro, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Quando tudo parecida encaminhado para a vitória colorada, Juninho descontou para o Coelho e a decisão foi para as penalidades. O meia do Inter, De Pena, teve cobrança invalidada, ao tocar duas vezes na bola e o América-MG avançou às quartas.

Após um 0 a 0 na Vila Belmiro, Bahia e Santos ficaram no 1 a 1 na Fonte Nova. Nos pênaltis, o atacante Bruno Mezenga, que marcou o go de empate santista aos 49 do segundo tempo, não teve a mesma sorte e desperdiçou a cobrança, defendida pelo goleiro tricolor Marcos Felipe, que também pegou o chute de Camacho. Bahia classificado.

Com a torcida contra, o Grêmio suportou a pressão dos cruzeirenses e conseguiu a vaga em um gol de Villasanti, após assistência do craque Luis Suárez. Após o empate na Arena, em 1 a 1, o time gaúcho garantiu o 1 a 0 no Mineirão e o 2 a 1 no agregado.

O Palmeiras entrou tranquilo na Arena Castelão, para encarar o Fortaleza. Com vantagem grande, após o 3 a 0 no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira sabia que iria sofrer grande pressão do rival. O clima até que esquentou, tanto que o técnico Abel Ferreira foi expulso pela arbitragem. Mas no fim das contas, a derrota por 1 a 0 manteve o alviverde na competição, que apenas deixou escapar uma invencibilidade de 15 partidas.