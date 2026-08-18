Com duas brasileiras, confira lista de tenistas na chave de simples do SP Open
WTA 250 será realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, entre os dias 12 e 20 de setembro
A WTA divulgou nesta terça, 18, a lista de tenistas que disputarão a chave de simples do WTA 250 em São Paulo, o SP Open. Duas tenistas representarão o Brasil na competição: Victoria Barros e Nauhany Silva. O torneio será realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, entre os dias 12 e 20 de setembro.
Victoria e Nauhany têm 16 anos e jogam no circuito juvenil, e são as atuais 4ª e 9ª colocadas, respectivamente, no ranking da categoria. Ambas receberam wild cards (convites) da organização para disputar o torneio a nível profissional. Na edição do SP Open do ano passado, Naná, apelido de Nauhany, conquistou sua primeira vitória na categoria sobre a também brasileira Carol Meligeni.
A principal tenista confirmada na lista é a canadense Leylah Fernandez, atual número 31 do ranking e ex-número 13. A atleta foi vice-campeã do US Open aos 19 anos em 2021 e tem cinco títulos na carreira, o maior deles o WTA 500 de Washington conquistado no ano passado.
Além de Fernandez, a ex-número 2 do mundo Paula Badosa também está confirmada no torneio junto de outros destaques: Yulia Putintseva, Eva Lys, Solana Sierra e Tereza Valentova.
A brasileira melhor colocada no ranking profissional é Bia Haddad Maia, mas ela não jogará o torneio em casa. No começo do mês, a ex-número 10 do ranking anunciou uma pausa na carreira no início deste mês e retornará às quadras em 2027.
A atual campeã do SP Open, a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, não defenderá seu título pois se recupera de uma cirurgia no joelho.
A lista divulgada pela WTA tem 25 tenistas, ainda faltam nove tenistas, sendo quatro por wild card, quatro pelo qualifying e outra por special exempt (vaga direta na chave principal para uma tenista que não pôde disputar a qualificação poi estava nas fases finais de um torneio na semana anterior). O SP Open anunciará o restante dos convites em seus canais oficiais. O torneio também terá uma chave de duplas femininas, com participantes ainda não anunciadas.
Confira a lista de tenistas confirmadas no SP Open:
- Leylah Fernandez (CAN)
- Tereza Valentova (CZE)
- Yulia Putintseva (CAZ)
- Paula Badosa (ESP)
- Solana Sierra (ARG)
- Jil Teichmann (SUI)
- Jessica Bouzas Maneiro (ESP)
- Eva Lys (ALE)
- Nadia Podoroska (ARG)
- Kaitlin Quevedo (ESP)
- Anna Blinkova (RUS)
- Darja Semenistaja (LAT)
- Alina Charaeva (ARM)
- Claire Liu (EUA)
- Leolia Jeanjean (FRA)
- Dominika Salkova (CZE)
- Yue Yuan (CHN)
- Mary Stoiana (EUA)
- Carol Young Suh Lee (EUA)
- Julia Riera (ARG)
- Jazmin Ortenzi (ARG)
- Elina Avanesyan (ARM)
- Suzan Lamens (HOL)
- Victoria Barros (BRA) [WC]
- Nauhany Silva (BRA) [WC]