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Esporte

Com duas brasileiras, confira lista de tenistas na chave de simples do SP Open

WTA 250 será realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, entre os dias 12 e 20 de setembro

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 15h01 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h47
Duas jovens tenistas sorridentes, uma com cabelo crespo e faixa branca, outra com viseira, segurando troféus prateados em quadra de tênis
Victoria Barros e Nauhany Silva foram vice-campeãs nas duplas femininas do torneio júnior de Wimbledon em 2026 (James Fearn/Getty Images)
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Com duas brasileiras, confira lista de tenistas na chave de simples do SP Open Priorizar nos meus resultados Google

A WTA divulgou nesta terça, 18, a lista de tenistas que disputarão a chave de simples do WTA 250 em São Paulo, o SP Open. Duas tenistas representarão o Brasil na competição: Victoria Barros e Nauhany Silva. O torneio será realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, entre os dias 12 e 20 de setembro.

Victoria e Nauhany têm 16 anos e jogam no circuito juvenil, e são as atuais 4ª e 9ª colocadas, respectivamente, no ranking da categoria. Ambas receberam wild cards (convites) da organização para disputar o torneio a nível profissional. Na edição do SP Open do ano passado, Naná, apelido de Nauhany, conquistou sua primeira vitória na categoria sobre a também brasileira Carol Meligeni.

A principal tenista confirmada na lista é a canadense Leylah Fernandez, atual número 31 do ranking e ex-número 13. A atleta foi vice-campeã do US Open aos 19 anos em 2021 e tem cinco títulos na carreira, o maior deles o WTA 500 de Washington conquistado no ano passado.

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Além de Fernandez, a ex-número 2 do mundo Paula Badosa também está confirmada no torneio junto de outros destaques: Yulia Putintseva, Eva Lys, Solana Sierra e Tereza Valentova.

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A brasileira melhor colocada no ranking profissional é Bia Haddad Maia, mas ela não jogará o torneio em casa. No começo do mês, a ex-número 10 do ranking anunciou uma pausa na carreira no início deste mês e retornará às quadras em 2027.

A atual campeã do SP Open, a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, não defenderá seu título pois se recupera de uma cirurgia no joelho.

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A lista divulgada pela WTA tem 25 tenistas, ainda faltam nove tenistas, sendo quatro por wild card, quatro pelo qualifying e outra por special exempt (vaga direta na chave principal para uma tenista que não pôde disputar a qualificação poi estava nas fases finais de um torneio na semana anterior). O SP Open anunciará o restante dos convites em seus canais oficiais. O torneio também terá uma chave de duplas femininas, com participantes ainda não anunciadas.

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Confira a lista de tenistas confirmadas no SP Open:

  • Leylah Fernandez (CAN)
  • Tereza Valentova (CZE)
  • Yulia Putintseva (CAZ)
  • Paula Badosa (ESP)
  • Solana Sierra (ARG)
  • Jil Teichmann (SUI)
  • Jessica Bouzas Maneiro (ESP)
  • Eva Lys (ALE)
  • Nadia Podoroska (ARG)
  • Kaitlin Quevedo (ESP)
  • Anna Blinkova (RUS)
  • Darja Semenistaja (LAT)
  • Alina Charaeva (ARM)
  • Claire Liu (EUA)
  • Leolia Jeanjean (FRA)
  • Dominika Salkova (CZE)
  • Yue Yuan (CHN)
  • Mary Stoiana (EUA)
  • Carol Young Suh Lee (EUA)
  • Julia Riera (ARG)
  • Jazmin Ortenzi (ARG)
  • Elina Avanesyan (ARM)
  • Suzan Lamens (HOL)
  • Victoria Barros (BRA) [WC]
  • Nauhany Silva (BRA) [WC]
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TAGS:
São Paulo
Tênis
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