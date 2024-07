Com dancinha, Bia Ferreira avança no boxe e garante nova medalha olímpica

Com direito a uma dancinha de comemoração em homenagem à Bahia, Beatriz Ferreira venceu a holandesa Chesley Heijnen nas quartas de final do boxe, na categoria 60kg, e já garantiu uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta quarta-feira, 31. Como o boxe olímpico não tem disputa pelo terceiro lugar, a lutadora já tem ao menos o bronze nas mãos.

A adversária parecia não querer tanta luta. Com envergadura maior, tentou por diversos momentos segurar Bia, que se mostrou irritada com o anti-jogo, soltando ainda mais golpes contra a holandesa.

A discrepância foi tanta que a conta oficial da delegação brasileira em Paris chegou a brincar: “A holandesa mudou de estratégia e decidiu bater muito na mão de Bia Ferreira, utilizando a cara e a barriga. Acho que não é a melhor estratégia”.

Na semifinal, Bia pega Kellie Harrington, sua algoz na final em Tóquio, quando perdeu e ficou com a medalha de prata. O confronto acontece no sábado, às 17h10, no horário de Brasília.