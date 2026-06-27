Classificação inédita: RD Congo vence Uzbequistão e avança ao mata-mata

A República Democrática do Congo está classificada para o mata-mata da Copa do Mundo. A seleção venceu de virada o Uzbequistão por 3 a 1 neste sábado, 27, e se classificou como uma das oito melhores terceiras colocadas. Yoane Wissa marcou dois gols e Fiston Mayele deixou o seu; Shomurodov fez para os uzbeques.

De volta ao Mundial pela primeira vez desde 1974, quando ainda se chamava Zaire, a RD Congo venceu todos os obstáculos possíveis para chegar ao torneio sediado no México, Canadá e EUA. Jogou todas as rodadas das Eliminatórias da África, venceu a repescagem continental contra a Nigéria nos pênaltis e ainda foi para a repescagem internacional em que conquistou a vaga diante da Jamaica.

No maior palco do futebol, fez valer a vaga suada. Na estreia, arrancou um empate em 1 a 1 com Portugal, em que marcou seu primeiro gol na história das Copas. Yoane Wissa cabeceou para o fundo da rede nos acréscimos do primeiro tempo e garantiu também o primeiro ponto da seleção na competição.

Fez jogo duro com a Colômbia, na segunda rodada, mas foi vencido pelo placar magro de 1 a 0 com gol de Daniel Muñoz aos 30 minutos do segundo tempo.

Continua após a publicidade

Contra o estreante Uzbequistão chegou com um ponto na conta e a oportunidade de fazer história. Uma vitória colocaria a seleção entre as oito melhores terceiras colocadas e na próxima fase do Mundial.

Não faltou emoção para conquistar a vaga. O Uzbequistão saiu na frente logo aos 9 minutos de jogo com um golaço de Shomurodov. Apesar de ter tido mais posse de bola (64%) na primeira etapa, não chutou ao gol adversário.

Continua após a publicidade

A reação veio apenas no segundo tempo, quando Wissa sofreu um pênalti e ele mesmo cobrou para empatar o jogo. O resultado não bastava, e a RD Congo partiu para cima dos adversários para buscar a virada. E após chute desviado de Elia, o esforço de Mayele coroou a pressão congolesa com um toque que tirou a bola das mãos do goleiro Nematov.

Para selar a primeira vitória congolesa no Mundial, teve mais um gol dele: Wissa recebeu na entrada da área, tirou do marcador e chutou rasteiro no canto para fechar o placar em 3 a 1.

Continua após a publicidade

Wissa ainda entra na corrida pela artilharia da Copa com três gols marcados, se igualando jogadores como Harry Kane, Ismael Saibari, Deniz Undav na terceira colocação do ranking de artilheiros, liderado por Lionel Messi com cinco gols.

Na fase de 16 avos de final, a RD do Congo enfrenta a Inglaterra na próxima quarta, 1, às 13h (horário de Brasília), no estádio de Atlanta.

Publicidade