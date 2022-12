City, United, PSG… os times mais representados nas quartas da Copa

Nesta sexta-feira, 9, têm início as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Brasil, Croácia, Holanda, Argentina, Inglaterra, França, Portugal e Marrocos, as oito seleções restantes na competição, são marcadas por um aspecto em comum: a forte presença de jogadores que atuam em equipes da Europa. Os ingleses Manchester City e Manchester United são as equipes mais representadas, seguidos por Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid e Ajax.

Manchester City e United têm, cada um, 11 jogadores que estarão aptos a disputar as quartas de final da Copa do Mundo, majoritariamente nas seleções da Inglaterra e de Portugal. O United poderia liderar, mas Cristiano Ronaldo, convocado quando ainda era jogador do clube, teve seu contrato rescindido durante a competição.

O Paris Saint-Germain tem oito jogadores ainda atuando nesta Copa, com destaque para o trio de ataque Mbappé, Messi e Neymar, protagonistas em suas seleções.

Empatados com sete atletas estão Bayern de Munique, Real Madrid e Ajax. A Juventus aparece logo a seguir, com seis. Confira a lista por equipe:

Manchester City: 11 jogadores

Phil Foden (Inglaterra)

Jack Grealish (Inglaterra)

Kalvin Philips (Inglaterra)

Kyle Walker (Inglaterra)

John Stones (Inglaterra)

Bernardo Silva (Portugal)

João Cancelo (Portugal)

Rúben Dias (Portugal)

Julián Álvarez (Argentina)

Ederson (Brasil)

Nathan Aké (Holanda)

Manchester United: 11 jogadores

Marcus Rashford (Inglaterra)

Harry Maguire (Inglaterra)

Luke Shaw (Inglaterra)

Casemiro (Brasil)

Antony (Brasil)

Fred (Brasil)

Bruno Fernandes (Portugal)

Diogo Dalot (Portugal)

Rafael Varane (França)

Lisandro Martínez (Argentina)

Tyrell Malacia (Holanda)

Paris Saint-Germain: 8 jogadores

Danilo Pereira (Portugal)

Nuno Mendes (Portugal)

Marquinhos (Brasil)

Neymar (Brasil)

Vitinha (Portugal)

Achraf Hakimi (Marrocos)

Kylian Mbappé (França)

Lionel Messi (Argentina)

Bayern de Munique: 7 jogadores

Benjamin Pavard (França)

Kingsley Coman (França)

Dayot Upamecano (França)

Lucas Hernández (França)

Josip Stanisic (Croácia)

Noussair Mazraoui (Marrocos)

Mathis de Ligt (Holanda)

Real Madrid: 7 jogadores

Éder Militão (Brasil)

Vinicius Júnior (Brasil)

Rodrygo (Brasil)

Aurélien Tchouaméni (França)

Eduardo Camavinga (França)

Karim Benzema (França)*

Luka Modric (Croácia)

*Benzema se machucou antes do início da Copa do Mundo, mas segue inscrito entre os 26 jogadores do elenco porque não foi substituído por outro jogador

Ajax: 7 jogadores

Remko Pasveer (Holanda)

Jurrien Timber (Holanda)

Daley Blind (Holanda)

Davy Klaassen (Holanda)

Kenneth Taylor (Holanda)

Steven Bergwijn (Holanda)

Steven Berghuis (Holanda)

Juventus: 6 jogadores

Bremer (Brasil)

Alex Sandro (Brasil)

Danilo (Brasil)

Ángel Di María (Argentina)

Leandro Paredes (Argentina)

Adrien Rabiot (França)

