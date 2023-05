City goleia Real e vai à Turquia pela 1ª Champions

O Manchester City não deu chances ao Real Madrid, e com uma goleada de 4 a 0, garantiu a vaga na final da Champions League 2022/23, diante da Inter de Milão, no próximo dia 10 de junho, em duelo que será realizado em Istambul, na Turquia. Se os olhos estavam voltados para o norueguês Haaland, artilheiro da competição, quem brilhou mesmo foi o meio-campista português Bernardo Silva, que marcou dois gols. O City ainda contou com um gol contra do brasileiro Éder Militão e finalizou com outro, do argentino Julián Álvarez.

O confronto foi uma revanche da semifinal da temporada passada, quando, em dois jogos eletrizantes, o Real Madrid avançou à final. Agora, o time de Pep Guardiola, depois de bater na trave, ao perder a final da Champions 2020/21 para o rival Chelsea, tem a chance de levantar a taça do principal torneio europeu pela primeira vez na história.

Depois de um primeiro jogo muito disputado na capital espanhola, que terminou 1 a 1, a expectativa era de mais uma partida equilibrada entre dois dos mais valiosos elencos do futebol. Mas mesmo em busca de sua 15ª Champions, a equipe de Carlo Ancellotti não foi páreo para os Citizens, invictos em casa há seis meses.

Já no início, os donos da casa deram as cartas e dominaram a posse de bola. Aos poucos, foram se aproximando do gol do Real, que foi salvo pelo goleiro Courtois, mas não por tanto tempo. Aos 22, Bernardo Silva abriu o placar. O gol animou o City, mas também instigou o Real a reagir. E quando a equipe espanhola tentava se organizar ofensivamente, Silva mostrou porque tem sido um dos jogadores mais decisivos do time, ao anotar mais um. Dos seus 15 gols em Champions, nove foram em decisões de mata-mata.