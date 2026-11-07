Chuva em Interlagos interrompe classificação do GP de São Paulo

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A classificação do GP de São Paulo foi interrompida neste sábado devido à forte chuva, que causou a acionamento da bandeira vermelha. Pilotos da Haas, Ollie Bearman e Rafael Câmara, se envolveram em um incidente no pit lane. A sessão permanece suspensa enquanto a pista é avaliada. Acompanhe as últimas informações sobre a corrida.

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A classificação do GP de São Paulo neste sábado, 7, foi interrompida por conta da chuva. Programada para 15h (horário de Brasília), a sessão começou pontualmente, mas a chuva apertou e foi acionada a bandeira vermelha.

Os pilotos já se preparavam para entrar na pista quando a chuva apertou.

Os pilotos da Haas, Ollie Bearman e Rafael Câmara estavam alinhados para deixar o pitlane, mas entraram nos boxes de novo e voltaram de ré com ajuda dos mecânicos para o box da equipe. O inglês recebeu uma repreensão dos comissários da FIA por ter dado ré no pit lane.

Outros carros foram à pista, porém, completaram apenas uma volta sem pneus de chuva, voltaram aos boxes e a bandeira vermelha foi acionada. Isack Hadjar, da Red Bull, chegou a pedir um novo macacão.

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O safety car da FIA avaliou a pista às 15h40 e a bandeira vermelha foi mantida. Em nova avaliação às 15h47, a interrupção permaneceu.

O piloto do safety car, Bernd Maylander, afirmou ao canal da F1: ““É muito simples, está perigoso, algumas partes realmente estão muito alagadas. Não dá para fazer com muita velocidade. Por questão de segurança no momento temos que interromper. Esperamos que a chuva diminua e a gente possa fazer o nosso melhor.”

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Às 16h15, o carro voltou à pista com retorno: “O feedback é positivo, e o Controle de Corrida espera que possamos retomar esta sessão.” Os carros se realinharam na saída dos boxes às 16h23 ainda sob chuva, porém, mais leve, e saíram para pista às 16h26.

(em atualização)