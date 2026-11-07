🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Chuva em Interlagos interrompe classificação do GP de São Paulo

Programada para 15h (horário de Brasília) neste sábado, sessão foi interrompida por bandeira vermelha em dois minutos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 15h55 | Atualizado em 7 nov 2026, 16h26
Equipe de mecânicos de Fórmula 1, vestindo uniformes laranja, empurrando um carro de corrida laranja e preto sob chuva forte na pista, com luzes de pit stop acesas e pneus empilhados à esquerda
Carro de Lando Norris volta ao box da McLaren após bandeira vermelha (Mark Sutton - Formula 1/Formula 1/Getty Images)
Continua após publicidade
Chuva em Interlagos interrompe classificação do GP de São Paulo Priorize VEJA no Google

A classificação do GP de São Paulo neste sábado, 7, foi interrompida por conta da chuva. Programada para 15h (horário de Brasília), a sessão começou pontualmente, mas a chuva apertou e foi acionada a bandeira vermelha. 

Os pilotos já se preparavam para entrar na pista quando a chuva apertou.

Os pilotos da Haas, Ollie Bearman e Rafael Câmara estavam alinhados para deixar o pitlane, mas entraram nos boxes de novo e voltaram de ré com ajuda dos mecânicos para o box da equipe. O inglês recebeu uma repreensão dos comissários da FIA por ter dado ré no pit lane.

Siga

Outros carros foram à pista, porém, completaram apenas uma volta sem pneus de chuva, voltaram aos boxes e a bandeira vermelha foi acionada. Isack Hadjar, da Red Bull, chegou a pedir um novo macacão.

Continua após a publicidade

O safety car da FIA avaliou a pista às 15h40 e a bandeira vermelha foi mantida. Em nova avaliação às 15h47, a interrupção permaneceu.

O piloto do safety car, Bernd Maylander, afirmou ao canal da F1: ““É muito simples, está perigoso, algumas partes realmente estão muito alagadas. Não dá para fazer com muita velocidade. Por questão de segurança no momento temos que interromper. Esperamos que a chuva diminua e a gente possa fazer o nosso melhor.”

Continua após a publicidade

Às 16h15, o carro voltou à pista com retorno: “O feedback é positivo, e o Controle de Corrida espera que possamos retomar esta sessão.” Os carros se realinharam na saída dos boxes às 16h23 ainda sob chuva, porém, mais leve, e saíram para pista às 16h26.

(em atualização)

Publicidade
TAGS:
Automobilismo
F1
Fórmula 1
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).