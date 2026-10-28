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Esporte

China afirma que leva a sério pedido de desculpas de Mbappé

Ironizar Mao continua sendo um tabu, meio século após a morte do líder, motivo pelo qual várias marcas chinesas deixaram de patrocinar o francês

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 08h52
Kylian Mbappé, jogador de futebol, com corte de cabelo degradê, vestindo uma camisa de treino rosa com detalhes verdes e o escudo do Real Madrid, em um fundo escuro e desfocado de um estádio
Kylian Mbappe (Mateo Villalba/Getty Images)
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China afirma que leva a sério pedido de desculpas de Mbappé Priorize VEJA no Google

O governo da China afirmou nesta quarta-feira, 28, que leva “a sério” os pedidos de desculpas apresentados pelo jogador Kylian Mbappé por seus comentários sobre o ex-líder Mao Tse-Tung, que provocaram a perda de vários contratos publicitários no país asiático. O astro francês do futebol se desculpou na terça-feira por ter afirmado que o meme mais engraçado que viu na internet é aquele em que seu rosto aparece sobreposto ao corpo de “um cara qualquer”, que ele acredita que era “um ditador chinês”, em uma aparente referência a Mao.

“Peço desculpas a todas e todos que tenham se sentido ofendidos por minhas palavras. Não era absolutamente minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, estou sinceramente arrependido”, declarou o jogador na terça-feira em um comunicado em francês, inglês e mandarim. “Levamos a sério as desculpas apresentadas pela pessoa em questão”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, em uma entrevista coletiva.

Ironizar Mao continua sendo um tabu, meio século após a morte do líder histórico, motivo pelo qual várias marcas chinesas deixaram de patrocinar o atacante francês e a televisão estatal suspendeu as transmissões do campeonato espanhol.

O Real Madrid, clube de Mbappé, pediu desculpas nesta quarta-feira. “O Real Madrid deseja expressar suas desculpas ao povo chinês pelo mal-estar que as recentes palavras de nosso jogador Kylian Mbappé possam ter provocado, afirmou o clube em um comunicado. LaLiga, o campeonato espanhol de futebol, lamentou na terça-feira o comentário de Mbappé e pediu desculpas a “todos aqueles que tenham se sentido ofendidos”.

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O vídeo que registrou a brincadeira de Mbappé não podia ser compartilhado ou foi apagado das redes sociais chinesas, que operam sob rígido controle, enquanto a imprensa estatal omitiu qualquer referência a Mao. Os meios de comunicação do país afirmam que o jogador fez “comentários inadequados sobre a China”.

Bloqueado

O atleta, no entanto, é alvo de uma avalanche de críticas. “Os comentários foram ofensivos para a China e para o povo chinês, por isso não podem ser traduzidos”, escreveu uma pessoa na plataforma Weibo.

A rede social Xiaohongshu, também conhecida como RedNote ou o Instagram chinês, suspendeu a conta de Mbappé, onde ele tem mais de um milhão de seguidores. O mesmo aconteceu no Weibo, em que um aviso indica que “o usuário foi bloqueado por violar as leis ou o Acordo da Comunidade do Weibo”.

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Informações da imprensa chinesa indicam que marcas globais como Dior e Hublot removeram seu conteúdo relacionado a Mbappé no Weibo. Uma busca da AFP nos perfis das duas marcas de luxo na plataforma, usando o nome chinês de Mbappé, não apresentou resultados.

Além disso, quando a AFP visitou a principal loja da Adidas no distrito comercial de Sanlitun, em Pequim, havia uniformes do Real Madrid à venda, mas nenhum com o nome do astro francês. Os produtos de Mbappé, incluindo camisas não oficiais e bonés, continuam disponíveis no gigante do comércio eletrônico Taobao.

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A imprensa estatal chinesa elogiava Mbappé como uma “sensação do futebol” e um “talento”, muito admirado pelos torcedores do país. Seu rosto aparece em outdoors, em bebidas com eletrólitos e em todas as redes sociais. Mbappé também é carinhosamente conhecido como “Guigui”, que significa “tartaruga” em mandarim, por ser considerado parecido com um personagem do desenho As Tartarugas Ninja.

(Com AFP)

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