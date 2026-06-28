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Esporte

Chaveamento da Copa: confira todos os classificados e confrontos do mata-mata

Brasil enfrenta Japão na fase de 16 avos e pode cruzar com Noruega, Inglaterra e Argentina no caminho à final

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 01h00 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h38
Jogadores da seleção brasileira de futebol, com camisas amarelas e shorts brancos, caminham no gramado de um estádio lotado. Vinicius Jr, camisa 7, está no centro, com outros atletas ao redor. Um telão exibe imagens de jogo ao fundo
Seleção brasileira se classificou na primeira colocação no grupo C (Hannah Peters - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo está definido. Com o encerramento da fase de grupos, 32 seleções continuam em busca do sonho do título mundial no torneio co-sediado por México, Canadá e Estados Unidos. O Brasil terá pela frente o Japão na fase de 16 avos de final, em jogo na próxima segunda, 29, às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos EUA.

A partir deste domingo, 28, todos os jogos serão eliminatórios: perdeu, volta para casa. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida terá uma prorrogação com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade no placar permanecer, a decisão será nos pênaltis em melhor de dez cobranças, cinco para cada equipe, se necessário cobranças alternadas.

A final da Copa do Mundo será realizada no dia 19 de julho, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Confira todos os jogos dos 16 avos de final:

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  • Alemanha x Paraguai
  • França x Suécia
  • África do Sul x Canadá
  • Holanda x Marrocos
  • Portugal x Croácia
  • Espanha x Áustria 
  • Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
  • Bélgica x Senegal
  • Brasil x Japão
  • Costa do Marfim x Noruega
  • México x Equador
  • Inglaterra x RD Congo
  • Argentina x Cabo Verde
  • Austrália x Egito
  • Suíça x Argélia
  • Colômbia x Gana

Confira o chaveamento do mata-mata:

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Diagrama de chaveamento de um torneio de futebol, com 32 seleções divididas em dois lados. O lado esquerdo inclui Alemanha, França, África do Sul, Holanda, Portugal, Espanha, EUA e Bélgica. O lado direito apresenta Brasil, Costa do Marfim, México, Inglaterra, Argentina, Austrália, Suíça e Colômbia. As datas dos jogos variam de 29/06/2026 a 19/07/2026, com a final e a decisão do 3º lugar no centro
Chaveamento do mata-mata – Copa do Mundo 2026 (Fifa/FIFA)
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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