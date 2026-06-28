Chaveamento da Copa: confira todos os classificados e confrontos do mata-mata

O chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo está definido. Com o encerramento da fase de grupos, 32 seleções continuam em busca do sonho do título mundial no torneio co-sediado por México, Canadá e Estados Unidos. O Brasil terá pela frente o Japão na fase de 16 avos de final, em jogo na próxima segunda, 29, às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos EUA.

A partir deste domingo, 28, todos os jogos serão eliminatórios: perdeu, volta para casa. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida terá uma prorrogação com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade no placar permanecer, a decisão será nos pênaltis em melhor de dez cobranças, cinco para cada equipe, se necessário cobranças alternadas.

A final da Copa do Mundo será realizada no dia 19 de julho, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Confira todos os jogos dos 16 avos de final:

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Alemanha x Paraguai

França x Suécia

África do Sul x Canadá

Holanda x Marrocos

Portugal x Croácia

Espanha x Áustria

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

Bélgica x Senegal

Brasil x Japão

Costa do Marfim x Noruega

México x Equador

Inglaterra x RD Congo

Argentina x Cabo Verde

Austrália x Egito

Suíça x Argélia

Colômbia x Gana

Confira o chaveamento do mata-mata:

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