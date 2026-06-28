Chaveamento da Copa: confira todos os classificados e confrontos do mata-mata
Brasil enfrenta Japão na fase de 16 avos e pode cruzar com Noruega, Inglaterra e Argentina no caminho à final
O chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo está definido. Com o encerramento da fase de grupos, 32 seleções continuam em busca do sonho do título mundial no torneio co-sediado por México, Canadá e Estados Unidos. O Brasil terá pela frente o Japão na fase de 16 avos de final, em jogo na próxima segunda, 29, às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos EUA.
A partir deste domingo, 28, todos os jogos serão eliminatórios: perdeu, volta para casa. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida terá uma prorrogação com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade no placar permanecer, a decisão será nos pênaltis em melhor de dez cobranças, cinco para cada equipe, se necessário cobranças alternadas.
A final da Copa do Mundo será realizada no dia 19 de julho, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Confira todos os jogos dos 16 avos de final:
- Alemanha x Paraguai
- França x Suécia
- África do Sul x Canadá
- Holanda x Marrocos
- Portugal x Croácia
- Espanha x Áustria
- Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
- Bélgica x Senegal
- Brasil x Japão
- Costa do Marfim x Noruega
- México x Equador
- Inglaterra x RD Congo
- Argentina x Cabo Verde
- Austrália x Egito
- Suíça x Argélia
- Colômbia x Gana
Confira o chaveamento do mata-mata:
EM UM SÓ LUGAR