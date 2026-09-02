CBF define data da próxima convocação da seleção brasileira

A data da próxima convocação da seleção brasileira está definida. O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar a lista na próxima quarta-feira, 9 de setembro, às 15h (de Brasília). O evento terá transmissão ao vivo da CBF TV.

Os 26 atletas formarão o grupo que iniciará a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2030. O primeiro desafio será já em setembro, na Super Data Fifa, com três duelos internacionais. Ainda em 2026 haverá outra Data Fifa, em novembro.

Esta será a primeira convocação desde a participação no Mundial da América do Norte. O Brasil terá dois compromissos com a Austrália. No dia 25 de setembro, enfrenta os australianos no estádio Queensland Country Bank, em Townsville. Em seguida, no dia 29, encara novamente os donos da casa, desta vez no estádio Suncorp, em Brisbane.

Após enfrentar os australianos, a Seleção fará seu primeiro jogo contra a equipe nacional da Índia. Este encontro inédito acontecerá no dia 3 de outubro, no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (conhecido como Estádio Salt Lake), na cidade de Calcutá.

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Para definir a lista de convocados, o treinador Carlo Ancelotti, sua comissão técnica e os demais profissionais do Departamento de Seleções Masculinas têm observado jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e de campeonatos europeus.

Ao mesmo tempo, Ancelotti tem trabalhado o fortalecimento da integração da seleção principal com as de base, trabalho que já foi iniciado com a sua chegada e que agora já acontece em maior intensidade, de olho também nos compromissos dessas seleções, como a Copa do Mundo Sub-17, em novembro, no Qatar, e a construção de uma base para o próximo ciclo olímpico, cuja tarefa está nas mãos de Paulo Victor, treinador também da Seleção Sub-20.