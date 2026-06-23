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Esporte

CBF declara guerra ao vermelho na seleção

Entidade pediu à Fifa a troca do uniforme antes do duelo contra a Escócia

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 09h36 | Atualizado em 23 jun 2026, 10h36
The only candidate for the presidency of the Brazilian Football Confederation (CBF), Samir Xaud, looks on during the election day at the CBF headquarters in Rio de Janeiro, Brazil, on May 25, 2025. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Samir Xaud: a cor verde é prioridade (MAURO PIMENTEL/AFP)
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A seleção brasileira entrará em campo contra a Escócia com goleiros vestidos de verde, mas a história poderia ter sido diferente. Na programação oficial divulgada pela Fifa para a última rodada da fase de grupos, Alisson, Ederson e Weverton apareciam escalados para usar um uniforme totalmente vermelho.

A definição, porém, não chegou a sair do papel. Ao tomar conhecimento da escolha, o presidente da CBF, Samir Xaud, determinou que a entidade solicitasse a mudança. O dirigente é contrário ao uso do vermelho em qualquer uniforme ligado à seleção brasileira e decidiu agir antes da partida.

O tema já havia provocado desgaste no ano passado. Em 2025, Xaud vetou um projeto desenvolvido pela Nike para transformar o vermelho na cor do segundo uniforme da seleção. A proposta avançou internamente e chegou a ter imagens vazadas, mas acabou arquivada após a forte repercussão negativa entre torcedores.

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Desta vez, a discussão envolvia apenas o uniforme dos goleiros. Ainda assim, a CBF pediu a alteração, e a Fifa oficializou a troca. Com isso, os arqueiros brasileiros atuarão de verde no confronto contra a Escócia, encerrando mais um capítulo da polêmica em torno da cor vermelha na seleção.

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