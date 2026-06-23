CBF declara guerra ao vermelho na seleção

A seleção brasileira entrará em campo contra a Escócia com goleiros vestidos de verde, mas a história poderia ter sido diferente. Na programação oficial divulgada pela Fifa para a última rodada da fase de grupos, Alisson, Ederson e Weverton apareciam escalados para usar um uniforme totalmente vermelho.

A definição, porém, não chegou a sair do papel. Ao tomar conhecimento da escolha, o presidente da CBF, Samir Xaud, determinou que a entidade solicitasse a mudança. O dirigente é contrário ao uso do vermelho em qualquer uniforme ligado à seleção brasileira e decidiu agir antes da partida.

O tema já havia provocado desgaste no ano passado. Em 2025, Xaud vetou um projeto desenvolvido pela Nike para transformar o vermelho na cor do segundo uniforme da seleção. A proposta avançou internamente e chegou a ter imagens vazadas, mas acabou arquivada após a forte repercussão negativa entre torcedores.

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Desta vez, a discussão envolvia apenas o uniforme dos goleiros. Ainda assim, a CBF pediu a alteração, e a Fifa oficializou a troca. Com isso, os arqueiros brasileiros atuarão de verde no confronto contra a Escócia, encerrando mais um capítulo da polêmica em torno da cor vermelha na seleção.

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