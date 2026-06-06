Durante a preparação da seleção brasileira para o amistoso contra o Egito, deste sábado, 6, em Cleveland, uma entrada forte de Casemiro em Endrick virou assunto nas redes sociais. Nos comentários do vídeo, alguns internautas ressaltaram que o volante teria exagerado na jogada, colocando em risco a integridade física do atacante. Recentemente, uma declaração do volante sobre o jovem atacante gerou repercussão entre torcedores, embora nenhum dos dois tenha se manifestado oficialmente sobre o tema.

“Primeiro, o jogador tem que jogar. Independentemente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Foi boa essa ida dele para o Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar. Mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele; a gente não pode dizer que ele vai solucionar o nosso problema na Copa do Mundo, porque é muito jovem”, disse Casemiro.

Seria um mocinho e o outro vilão? No treino desta sexta-feira, 5, os dois entraram juntos em campo para o início das atividades comandadas por Ancelotti. Ambos caminharam lado a lado até o gramado, em uma demonstração de que o episódio ficou para trás. Será mesmo?

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