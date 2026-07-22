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Esporte

Casemiro chega ao Inter Miami a custo zero

O volante brasileiro jogará com Messi no clube norte-americano

Por Gabriel Bussolotti Silveira 22 jul 2026, 16h15
Jogador de futebol Casemiro, com camisa amarela e detalhes azuis, sorri e acena com as duas mãos para a torcida em campo, com outros jogadores e equipe técnica ao fundo
Casemiro atuando pelo Brasil na Copa do Mundo (Alexandre Battibugli/VEJA)
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O volante brasileiro Casemiro foi contratado pelo Inter Miami FC a custo zero. O clube norte-americano anunciou o jogador de 34 anos nesta quarta-feira, 22, e seu contrato vai até em 2027 – com opção de renovação por mais dois anos. 

A novela entre Casemiro e o time pertencente a David Beckham começou há três meses. O brasileiro anunciou a saída de seu ex-clube, o Manchester United, no início deste ano. O jogador defendeu os Red Devils até o fim de seu contrato, que acabou em junho, e seu futuro ficou em aberto. Ele defendeu a Amarelinha na Copa do Mundo sem contrato com nenhum clube. 

Ao fim, o volante escolheu o time norte-americano, mas outras equipes demonstraram interesse. Além do Inter Miami, a Juventus, Inter de Milão e clubes da Arábia Saudita tentaram contratar o Casemiro, mas não conseguiram chegar a um acordo. Segundo o jogador, a cidade de Miami foi um dos grandes motivos para o time ser preterido.

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No clube da Flórida, o brasileiro terá a oportunidade de jogar ao lado de grandes craques: o elenco é composto por Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Rodrigo De Paul. Na mesma equipe do camisa 10 argentino, Casemiro será um dos poucos atletas do mundo a atuar junto dos maiores da geração, que incluem Cristiano Ronaldo e Neymar.

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Carreira vitoriosa 

Casemiro chegou ao Inter de Miami após traçar uma carreira vitoriosa na Europa. O brasileiro foi para o Real Madrid ainda muito jovem, foi emprestado para o Porto, mas voltou ao clube espanhol e conquistou tudo que podia defendendo os Merengues: cinco Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, três Supertaças da Europa, três La Ligas, uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha.

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Após a passagem irretocável no Real Madrid, o jogador se transferiu para o Manchester United. No clube inglês, ele ganhou uma Copa da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra. Após quatro temporadas, Casemiro deixou os Red Devils e assinou com o time norte-americano.

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