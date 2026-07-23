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Carlo Ancelotti é sondado para ser técnico da seleção da Itália

Paolo Maldini, diretor técnico da Seleção Italiana, disse à imprensa que buscou os “melhores do mundo” durante a procura por um novo treinador

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 14h32 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h34
Dois homens, um careca com barba grisalha e outro com cabelo branco, se encaram de perto, sorrindo levemente. O careca veste camisa preta, e o outro, terno escuro com camisa branca e gravata
Ex-jogadores ídolos da Itália hoje atuam como técnicos  (James Gill - Danehouse/Getty Images)
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Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira, e Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City, foram procurados pela Federação de Futebol Italiana (FIGC) durante a busca da organização por um novo técnico, após a Itália não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada por Paolo Maldini, diretor técnico da FIGC, nesta quinta-feira, 23. 

Durante uma conversa entre Maldini e a imprensa, o diretor respondeu a uma pergunta sobre a possível entrada de Guardiola como técnico da seleção italiana, e disse que “não podemos confirmar nada ainda — vocês já identificaram um de nossos alvos, mas nós também falamos com o Ancelotti”. “Pareceu certo começar com os melhores do mundo, mas precisam verificar suas disponibilidades primeiro”, explicou. Apesar disso, nenhuma outra informação foi revelada sobre os rumos da conversa com qualquer um dos alvos. 

A busca da Itália por um novo técnico já estava em andamento, e a conversa com Pep Guardiola havia sido confirmada à imprensa por Giovanni Malago, presidente da FIGC, na última terça-feira, 21. De acordo com informações do The Athletic, braço esportivo do New York Times, Maldini explicou que existe um “projeto ambicioso” em construção, e que o pedido é um “chamado às armas”. “Quando a Itália chama, é difícil dizer não”, afirmou. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não se manifestou sobre o caso. 

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Segundo informações da imprensa italiana divulgadas hoje, Guardiola pode não ser o escolhido para o trabalho. De acordo com o La Gazetta dello Sport, o ex-treinador do Manchester City pediu um salário de 20 milhões de euros, o dobro do oferecido pela Federação Italiana. Ancelotti, por sua vez, é o atual técnico da Seleção Brasileira, e assinou contrato com a CBF em maio de 2025, para atuar com o time brasileiro até 2030.

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A Itália não chegou a ser classificada para a Copa do Mundo de 2026. A seleção perdeu durante uma partida pela vaga final da repescagem para a Bósnia e Herzegovina, marcando três Copas do Mundo em que o país não participou, mesmo sendo tricampeão mundial. Após o fiasco, o ex-técnico, Gennaro Gattuso, deixou o cargo em abril. O Brasil, por sua vez, teve uma das piores campanhas da Seleção desde o último Mundial, em 2002. Na Copa atual, perdeu para a Noruega nas oitavas de final. 

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