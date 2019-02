Capitão do Real Madrid troca camisa por comida com torcedor

Se Cristiano Ronaldo deixou o campo irritado com as vaias da torcida do Real Madrid, o capitão Sergio Ramos parecia bem mais relaxado no último fim de semana. Após a vitória por 3 a 0 sobre a Real Sociedad, o defensor espanhol se dirigiu às arquibancadas do Santiago Bernabéu e atendeu ao pedido de um torcedor: trocar sua camisa por comida.

“Sergio, se me der tua camisa, te presenteio com uma bandeja de lomo en mante (lombo na manteiga)”, escreveu o torcedor em um cartaz, citando o prato de carne de porco na manteiga, típico da Andaluzia, região onde o zagueiro nasceu. Sergio Ramos então aceitou a proposta gastronômica e deixou o gramado com a bandeja na mão.

O torcedor, que também se chama Sergio, exibiu fotos do grande momento nas redes sociais e explicou à emissora Canal Sur como conseguiu chamar a atenção do capitão do Real Madrid. “Ele me pediu duas vezes, não queria ir embora sem ‘lomo en manteca‘”, divertiu-se o fã: