Cantor de funk e affair com Maisa: a passagem de Memphis pelo Corinthians

Polêmica e vitoriosa, a passagem do atacante holandês Memphis Depay pelo Corinthians chegou ao fim nesta terça-feira, 11, após o clube anunciar que não renovará o contrato do camisa 10. Aos 32 anos, o jogador conquistou três títulos pelo Alvinegro e construiu uma trajetória que chamou atenção não apenas pelo que fez dentro de campo, mas também pela exposição fora das quatro linhas.

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Nascido em Moordrecht, no sul da Holanda, Memphis rapidamente se identificou com São Paulo. Durante sua passagem pelo Corinthians, tornou-se frequente vê-lo visitando comunidades da região metropolitana, como Paraisópolis e Vila São Pedro. A aproximação com a cultura local também rendeu uma parceria com o funkeiro paulista MC Hariel na música Falando com as Favelas, que acumula 4,4 milhões de visualizações no YouTube.

Como é de praxe para jogadores de futebol, a vida pessoal de Memphis também foi alvo de especulações. O suposto affair envolvendo a atriz Maisa foi bastante comentado ao longo de sua passagem, com os rumores ganhando força a partir das constantes interações entre os dois nas redes sociais. Registros de ambos juntos na festa de aniversário de João Silva, filho de Fausto Silva, contribuíram para alimentar ainda mais os boatos.

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