Campeã mundial e olímpica de maratona é suspensa por doping

A atleta queniana Peres Jepchirchir, atual campeã mundial de maratona e campeã olímpica em 2021, foi suspensa provisoriamente após exames detectarem vestígios de EPO, anunciou nesta sexta-feira, 23, a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

O EPO (eritropoietina) é um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos no sangue, melhorando o rendimento físico em esportes de resistência. Ele é produzido naturalmente pelo corpo, mas versões sintéticas são usadas ilegalmente para potencializar o desempenho esportivo.

A atleta de 33 anos passou por um controle antidoping “antes da Maratona de Sydney”, prova que venceu no último dia 30 de agosto, informou a AIU. Campeã mundial em Tóquio em 2024 e ex-recordista mundial da meia-maratona, ela conta em seu currículo com vitórias nas maratonas de Londres (2024), Boston (2022) e Nova York (2021).

Potência do atletismo mundial, especialmente nas provas de fundo e meio-fundo, o Quênia terminou em segundo lugar na classificação geral do Mundial de Atletismo de Tóquio, atrás dos Estados Unidos, com um total de 11 medalhas (7 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze).

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No entanto, o país enfrenta, há anos, um aumento no número de casos de doping: desde 2017, mais de 140 atletas quenianos — incluindo a atual recordista mundial da maratona, Ruth Chepngetich — foram suspensos ou banidos de competições por terem utilizado substâncias proibidas.

No dia 6 de outubro, Witold Banka, presidente da Agência Mundial Antidoping (WADA), declarou que o Quênia — que acaba de conquistar o direito de sediar o Mundial de Atletismo de 2029, o primeiro a ser realizado na África — “precisa ser um exemplo em questões de antidoping”.

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“Esses campeonatos nos ajudarão nessa missão” de promover um atletismo queniano mais limpo, afirmou Sebastian Coe, presidente da World Athletics, em declarações à imprensa no dia 14 de outubro.

(Com AFP)