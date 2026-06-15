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Esporte

A campanha histórica que levou os Knicks ao título da NBA

Time de Nova York teve a terceira melhor campanha da Conferência Leste

Por Gabriel Bussolotti Silveira 15 jun 2026, 16h21 | Atualizado em 15 jun 2026, 17h04
Jogadores do New York Knicks comemorando o título
 (Ronald Cortes/Getty Images)
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O New York Knicks conquistou o título da NBA neste sábado, 13, após campanha histórica. Ao bater o San Antonio Spurs por 94 a 90, o time de Nova York encerrou um jejum de 53 anos e se consagrou campeão do torneio de basquete norte-americano pela terceira vez. A taça veio com viradas nos últimos dois jogos e teve um gosto de revanche: a equipe texana foram seus algozes na final de 1999. Naquele ano, os Spurs venceram seu primeiro título em cima do time da cidade apelidada de Big Apple

A campanha

Os Knicks encerraram a temporada com a terceira melhor campanha da Conferência Leste, após somarem 53 vitórias e 29 derrotas. O time de Nova York alcançou uma vaga nas finais após 27 anos, dando uma relevância maior à decisão. Os últimos jogos antes do título, entretanto, conseguiram deixar a campanha dos Knicks ainda mais histórica.

O time de Nova York iniciou a série das finais ganhando os dois primeiros jogos. O terceiro confronto acabou com a vitória dos Spurs. Independente do resultado, o jogo 4 se tornou crucial para o futuro da decisão: com 2 a 1 na série para os Knicks, o resultado poderia representar representar uma recuperação dos Spurs ou um passo essencial para o título da franquia nova-iorquina. Nesse contexto, os Knicks comandaram na última quarta-feira, 10, a maior virada das finais da NBA. A vitória chegou nos últimos segundos após recuperarem 29 pontos atrás no placar.

Siga

Com a série em 4 a 1, o último jogo dos Knicks seguiu o padrão eletrizante do resto da jornada até lá. A equipe de Nova York buscou novamente uma virada no último quarto, culminando no título após mais de meio século. Jalen Brunson liderou o time e foi o cestinha do jogo com 45 pontos.

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Repercussão

O tempo de espera para um novo título dos Knicks foi tão grande que a comemoração dos torcedores gerou uma confusão na cidade de Nova York. Houve relatos de brigas, facadas, tiroteio e um ônibus foi queimado. Segundo a polícia da cidade norte-americana, 63 pessoas foram presas.

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