A campanha histórica que levou os Knicks ao título da NBA

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O New York Knicks é o campeão da NBA! Após 53 anos de espera, o time conquistou o título ao vencer o San Antonio Spurs. A campanha foi marcada por viradas históricas, incluindo uma recuperação de 29 pontos, e culminou na revanche contra o algoz de 1999. Leia os detalhes dessa jornada épica e a repercussão.

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O New York Knicks conquistou o título da NBA neste sábado, 13, após campanha histórica. Ao bater o San Antonio Spurs por 94 a 90, o time de Nova York encerrou um jejum de 53 anos e se consagrou campeão do torneio de basquete norte-americano pela terceira vez. A taça veio com viradas nos últimos dois jogos e teve um gosto de revanche: a equipe texana foram seus algozes na final de 1999. Naquele ano, os Spurs venceram seu primeiro título em cima do time da cidade apelidada de Big Apple.

A campanha

Os Knicks encerraram a temporada com a terceira melhor campanha da Conferência Leste, após somarem 53 vitórias e 29 derrotas. O time de Nova York alcançou uma vaga nas finais após 27 anos, dando uma relevância maior à decisão. Os últimos jogos antes do título, entretanto, conseguiram deixar a campanha dos Knicks ainda mais histórica.

O time de Nova York iniciou a série das finais ganhando os dois primeiros jogos. O terceiro confronto acabou com a vitória dos Spurs. Independente do resultado, o jogo 4 se tornou crucial para o futuro da decisão: com 2 a 1 na série para os Knicks, o resultado poderia representar representar uma recuperação dos Spurs ou um passo essencial para o título da franquia nova-iorquina. Nesse contexto, os Knicks comandaram na última quarta-feira, 10, a maior virada das finais da NBA. A vitória chegou nos últimos segundos após recuperarem 29 pontos atrás no placar.

Com a série em 4 a 1, o último jogo dos Knicks seguiu o padrão eletrizante do resto da jornada até lá. A equipe de Nova York buscou novamente uma virada no último quarto, culminando no título após mais de meio século. Jalen Brunson liderou o time e foi o cestinha do jogo com 45 pontos.

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Repercussão

O tempo de espera para um novo título dos Knicks foi tão grande que a comemoração dos torcedores gerou uma confusão na cidade de Nova York. Houve relatos de brigas, facadas, tiroteio e um ônibus foi queimado. Segundo a polícia da cidade norte-americana, 63 pessoas foram presas.