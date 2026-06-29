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Esporte

Camisa ganha jogo, sim senhor

A classificação veio com duas decisões certeiras de Ancelotti e uma velha lembrança: o Brasil ainda é o Brasil

Por Amauri Segalla Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 16h31
Dois jogadores brasileiros, um segurando uma bola de futebol, conversam com um jogador japonês em campo, com a rede do gol ao fundo
Casemiro comemora gol: vitória merecida (Michael Regan - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Repito aqui o título deste texto: camisa ganha jogo, sim senhor. Mas, desta vez, ganhou também porque havia um técnico do lado de fora capaz de não entrar em pânico quando todo mundo já preparava o velório da seleção. O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, com gol nos acréscimos, em um daqueles jogos que explicam por que o futebol ainda mantém as velhas hierarquias. Teve sofrimento, teve susto, foi quase um vexame. Mas foi, acima de tudo, uma vitória de Carlo Ancelotti.

O Japão saiu na frente e expôs as velhas fragilidades brasileiras. Compacto, disciplinado e sem qualquer complexo de inferioridade, aproveitou um vacilo de Danilo e Casemiro para abrir o placar. No intervalo, o tribunal das redes sociais já havia condenado Casemiro. Amarelado, lento e longe de sua melhor atuação, virou o alvo preferido dos críticos. A substituição parecia inevitável. Era a decisão mais óbvia e, convenhamos, a mais prudente. Mas Ancelotti preferiu confiar na experiência de um jogador que ainda dá peso a uma seleção que parece carecer justamente de liderança. Poucos minutos depois, Casemiro respondeu da melhor maneira possível: subiu mais alto que a defesa japonesa e empatou a partida.

Depois veio a segunda demonstração de sangue frio do italiano. Em vez de ceder ao clamor por Neymar, Ancelotti lançou Gabriel Martinelli. Não era a troca que a torcida pedia, mas a que o jogo exigia. Martinelli mudou a dinâmica do ataque, embaralhou a defesa japonesa e devolveu profundidade a um Brasil previsível. Nos acréscimos, fez o gol da classificação. Pela segunda vez na partida, Ancelotti fez a diferença.

Mas voltemos à mística da camisa. É claro que ela pesa. Pesa porque há cinco estrelas no peito, porque o adversário sabe que, contra o Brasil, o jogo nunca acaba enquanto não termina. Pesa porque existe uma história inteira empurrando a bola para dentro.

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E fica uma lembrança ao jogador japonês – qual é mesmo o nome do ilustre desconhecido? – que disse que o Brasil não é mais o mesmo: talvez não seja mesmo. Já não encanta como antes, já não assusta como antes, já não passeia como antes. Mas ainda tem uma mania antiga, irritante e profundamente brasileira: quando parece morto, levanta. O Japão achou que tinha encontrado um Brasil menor. Descobriu, da forma mais dolorosa possível, que até um Brasil imperfeito continua sendo o Brasil.

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