Caixa admite negociações com Corinthians sobre dívidas do clube

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A Caixa Econômica Federal e o Corinthians estão em negociação para quitar a dívida de R$ 630 milhões da Neo Química Arena. A proposta envolve a troca do débito pelos naming rights do estádio, que passariam da Hypera Pharma para o banco, além de novos produtos comerciais. Um termo de confidencialidade já foi assinado.

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A Caixa Econômica Federal admitiu nesta sexta-feira, 16, que tem conversado com a diretoria do Corinthians sobre a quitação do débito de R$ 630 milhões pela Neo Química Arena. A dívida seria esquecida em troca dos naming rights do estádio, que sairíam da Hypera Pharma para o banco, além do oferecimento de outros produtos comerciais.

As diretorias do banco e do clube se reuníram nesta sexta-feira para discutir o caso. O encontro contou com a presença do presidente do Corinthians, Omar Stabile, o diretor jurídico Pedro Soares, o diretor cultural Rafael Castilho, lideranças da torcida organizada Gaviões da Fiel e representantes da Caixa. Um termo de confidencialidade foi assinado durante a reunião, como forma de confirmar o desejo por novas conversas.

Em setembro, o Corinthians suspendeu o pagamento das parcelas da dívida existente com a Caixa, por causa dos avanços na discussão sobre os naming rights. O clube também recebeu R$ 13, 5 milhões dos R$ 27 milhões depositados em uma conta reserva no banco. De acordo com informações do ge, o valor foi usado para pagar salários atrasados do elenco masculino.

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O estádio hoje carrega o nome da Hypera Pharma através da NeoQuímica, marca da empresa. A farmacêutica paga ao clube R$ 15 milhões por ano desde 2020, mas o Corinthians acredita que os naming rights da Arena valham mais que isso: R$ 70 milhões por temporada, segundo o clube. O projeto com a Caixa inclui ainda títulos de capitalização, transferência da operação financeira do clube para o banco e cartões para o programa Fiel Torcedor.

Veja abaixo a nota do Corinthians sobre o caso

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“A CAIXA e o Sport Club Corinthians Paulista informam que avançaram nas conversas voltadas à avaliação de alternativas para o aprimoramento da relação entre as partes.

Nesta sexta-feira (16), representantes das duas instituições se reuniram, em encontro que contou com a presença do ministro Guilherme Boulos, Presidente e Diretores do Clube e integrantes da Gaviões da Fiel.

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Durante a reunião, banco e Clube formalizaram a assinatura de um termo de confidencialidade.

As tratativas permanecem em curso e as conversas seguem em um ambiente de cooperação, responsabilidade legal e transparência.

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CAIXA Econômica Federal

Sport Club Corinthians Paulista”