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Esporte

Caixa admite negociações com Corinthians sobre dívidas do clube

Clube pretende ceder naming rights ao banco, além de participar de outros produtos comerciais

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 18h26
Vista externa da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, com fachada branca e o nome Neo Química Arena e o escudo do time em azul. O céu tem nuvens esparsas e o chão é de concreto, com grades de contenção à frente
 (Sonny Vermeer/Getty Images)
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A Caixa Econômica Federal admitiu nesta sexta-feira, 16, que tem conversado com a diretoria do Corinthians sobre a quitação do débito de R$ 630 milhões pela Neo Química Arena. A dívida seria esquecida em troca dos naming rights do estádio, que sairíam da Hypera Pharma para o banco, além do oferecimento de outros produtos comerciais. 

As diretorias do banco e do clube se reuníram nesta sexta-feira para discutir o caso. O encontro contou com a presença do presidente do Corinthians, Omar Stabile, o diretor jurídico Pedro Soares, o diretor cultural Rafael Castilho, lideranças da torcida organizada Gaviões da Fiel e representantes da Caixa. Um termo de confidencialidade foi assinado durante a reunião, como forma de confirmar o desejo por novas conversas. 

Em setembro, o Corinthians suspendeu o pagamento das parcelas da dívida existente com a Caixa, por causa dos avanços na discussão sobre os naming rights. O clube também recebeu R$ 13, 5 milhões dos R$ 27 milhões depositados em uma conta reserva no banco. De acordo com informações do ge, o valor foi usado para pagar salários atrasados do elenco masculino.

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O estádio hoje carrega o nome da Hypera Pharma através da NeoQuímica, marca da empresa. A farmacêutica paga ao clube R$ 15 milhões por ano desde 2020, mas o Corinthians acredita que os naming rights da Arena valham mais que isso: R$ 70 milhões por temporada, segundo o clube. O projeto com a Caixa inclui ainda títulos de capitalização, transferência da operação financeira do clube para o banco e cartões para o programa Fiel Torcedor. 

Veja abaixo a nota do Corinthians sobre o caso

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“A CAIXA e o Sport Club Corinthians Paulista informam que avançaram nas conversas voltadas à avaliação de alternativas para o aprimoramento da relação entre as partes.

Nesta sexta-feira (16), representantes das duas instituições se reuniram, em encontro que contou com a presença do ministro Guilherme Boulos, Presidente e Diretores do Clube e integrantes da Gaviões da Fiel. 

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Durante a reunião, banco e Clube formalizaram a assinatura de um termo de confidencialidade.

As tratativas permanecem em curso e as conversas seguem em um ambiente de cooperação, responsabilidade legal e transparência.

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CAIXA Econômica Federal

Sport Club Corinthians Paulista

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