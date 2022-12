Cabem na seleção? Os treinadores que estão livres no mercado

A passagem de Tite pela seleção brasileira se encerrou após a eliminação da Copa do Mundo. Já era de conhecimento geral que o treinador gaúcho deixaria o comando após o fim do Mundial e a derrota para a Croácia, nos pênaltis, antecipou a situação. O debate agora gira em torno de quem será o seu substituto.

O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é um dos cotados. Entre apelos por estrangeiros, brasileiros, medalhões ou apostas, VEJA elencou seis treinadores disponíveis no mercado, que poderiam caber na seleção:

Dorival Júnior

Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o treinador deixou o Flamengo no final deste ano, em meio a imbróglios que envolviam a chegada do treinador português Vítor Pereira, ex-Corinthians. Aos 60 anos, Dorival vem de dois bons trabalhos: um no rubro-negro carioca e outro no Ceará.

Zinedine Zidane

Algoz da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1998 e 2006, o elegante meio-campista francês se tornou um treinador vitorioso. Em duas passagens pelo Real Madrid, conquistou dois Campeonatos Espanhóis, três Liga dos Campeões e dois Mundiais de Clubes. Está sem clube desde o fim da temporada 2020/21. Apesar de nascido na França, domina a língua espanhola.

Marcelo Gallardo

Depois de um breve trabalho no Nacional, do Uruguai, Marcelo Gallardo completou nove temporadas como treinador do River Plate, da Argentina. Somando duas conquistas de Libertadores, “Muñeco”, como é chamado, é cobiçado por clubes da Europa e seleções para trabalho após a Copa do Mundo. Por ser argentino, também tem a facilidade da proximidade do espanhol.

Luis Enrique

Excêntrico, falastrão e até “streamer”, o treinador da Espanha na Copa do Mundo saiu bastante comentado do torneio. Adepto do jogo de posição, filosofia de jogo que consagrou Pep Guardiola em Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, o espanhol está sem clube desde a eliminação para Marrocos.

Mauricio Pochettino

Ex-treinador do Paris Saint-Germain, onde sofreu muitas críticas pela forma que escalava Messi, Neymar e Mbappé, está desempregado desde que deixou a equipe. Argentino, teve seu maior sucesso no Tottenham, clube em que comandou entre 2014 e 2020. É mais uma opção de “hermano” para assumir a amarelinha.

Thomas Tuchel

Campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea, em 2021, o treinador Thomas Tuchel está desempregado desde o início da atual temporada. Entre 2018 e 2020, treinou o PSG, onde trabalhou com Neymar e foi vice-campeão da competição europeia. Alemão e com experiência apenas na França e Inglaterra além de seu pais natal, pode sair atrás pela questão do idioma.