Bruno Guimarães quer sair do Newcastle para defender rival inglês, diz jornal

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Bruno Guimarães informou ao Newcastle o desejo de se transferir para o Arsenal. O clube londrino teria oferecido 60 milhões de libras após uma proposta inicial negada. Com contrato até 2028 e cláusula de 100 milhões já expirada, a possível saída do capitão pode gerar uma grande reformulação no time inglês.

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Bruno Guimarães informou ao Newcastle que quer deixar o clube para jogar pelo Arsenal, segundo o jornal The Athletic, braço esportivo do New York Times. Os atuais campeões da Premier League teriam oferecido 60 milhões de libras (413 milhões de reais) após uma oferta menor ter sido negada no mês passado.

O brasileiro de 28 anos ainda tem mais dois anos de contrato com o time do norte da Inglaterra, da extensão de contrato de cinco anos assinada em outubro de 2023. O contrato tinha uma multa de transferência de 100 milhões de libras, mas que expirou em junho de 2024 sem ser utilizada.

Em junho, o Arsenal fez uma proposta verbal menor que 60 milhões de libras, e foi negada pelo Newcastle que manteve a posição de que não iria vender o jogador. De acordo com a publicação do The Athletic, não há negociações formais entre os clubes.

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Capitão do Newcastle, Bruno seria a quarta grande transferência do Newcastle nos últimos meses. Os titulares Alexander Isak, Anthony Gordon e Sandro Tonali deixaram a equipe de Eddie Howe que, caso confirmada a saída do brasileiro, terá que buscar uma renovação completa do time para a próxima temporada.

No Newcastle, Bruno Guimarães conquistou a Carabao Cup em 2025. Na última temporada, foi eleito o melhor jogador da equipe. Neste último ano, também ganhou a confiança do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira, sendo titular em todos os jogos quando estava disponível. Apesar do pênalti perdido na eliminação para a Noruega, se destacou durante a Copa do Mundo como líder em assistências na canarinho, com quatro passes para gol.

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