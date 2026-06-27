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Esporte

Brasileira denuncia estupro do capitão de Cabo Verde

Estreante, invicta e classificada – seleção se tornou a sensação da Copa do Mundo

Por da redação 27 jun 2026, 13h47 | Atualizado em 27 jun 2026, 13h50
Jogador de futebol negro, com barba e cabelo curto, vestindo camisa azul com o número 20, braços tatuados levantados e mãos abertas, acenando para a torcida em um estádio, com a arquibancada desfocada ao fundo
Ryan Mendes é capitão da seleção de Cabo Verde na Copa de 2026 (David Buono/Icon Sportswire/Getty Images)
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Brasileira denuncia estupro do capitão de Cabo Verde Priorize VEJA no Google

Uma brasileira denunciou o jogador Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, por estupro – em março deste ano, segundo informações do Portal GE.

O caso aconteceu na Nova Zelândia e está sendo investigado pela polícia local desde abril – dois meses antes do início do Mundial.

A seleção cabo-verdiana estava na Oceania para amistosos internacionais da Fifa e a brasileira foi contratada pela Federação Neozelandesa para a equipe de apoio.

Segundo o GE, foram enviadas notificações extrajudiciais à Federação de Cabo Verde e à Fifa para que jogador não fosse convocado, mas nada foi feito. O jogador também não se pronunciou.

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O país se tornou a sensação da Copa do Mundo ao terminar a primeira fase invicto e classificado em grupo com as campeãs Espanha e Uruguai.

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