Brasileira denuncia estupro do capitão de Cabo Verde

Uma brasileira denunciou o jogador Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, por estupro – em março deste ano, segundo informações do Portal GE.

O caso aconteceu na Nova Zelândia e está sendo investigado pela polícia local desde abril – dois meses antes do início do Mundial.

A seleção cabo-verdiana estava na Oceania para amistosos internacionais da Fifa e a brasileira foi contratada pela Federação Neozelandesa para a equipe de apoio.

Segundo o GE, foram enviadas notificações extrajudiciais à Federação de Cabo Verde e à Fifa para que jogador não fosse convocado, mas nada foi feito. O jogador também não se pronunciou.

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O país se tornou a sensação da Copa do Mundo ao terminar a primeira fase invicto e classificado em grupo com as campeãs Espanha e Uruguai.

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