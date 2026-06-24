Brasil x Escócia: o que o Brasil precisa para se classificar?
Confira os cenários do Brasil em caso de vitória, empate ou derrota contra a Escócia
O Brasil entra em campo contra a Escócia nesta quarta-feira (24), às 19h, em busca de uma vaga na fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Os outros dois países do grupo, Haiti e Marrocos, se enfrentam em jogo simultâneo. Mas quais resultados fazem com que o Brasil avance no campeonato?
Uma vitória ou um empate garantem o Brasil no mata-mata, enquanto uma derrota deixaria o Brasil em uma situação complicada e torcendo por outros resultados. Confira a seguir as possibilidades.
Em caso de vitória
Uma vitória garante o Brasil no mata-mata. A primeira ou segunda colocação depende do resultado do jogo entre Haiti e Marrocos.
Caso Marrocos vença, a primeira colocação será definida pelos critérios de desempate (no caso da disputa entre Brasil e Marrocos, será o saldo de gols, pois o confronto direto terminou em empate).
Caso Marrocos empate, o Brasil garante a primeira posição.
Em caso de empate
Mesmo com um empate, o Brasil também avança de fase. A posição, novamente, dependerá do outro jogo.
Em caso de vitória do Marrocos, o Brasil avança em segundo. Em caso de empate, o Brasil avança em primeiro (com dois empates, o saldo de gols permaneceria inalterado, dando vantagem ao Brasil). O Brasil também avança em primeiro caso Marrocos perca.
Em caso de derrota
Caso o Brasil perca, não há chances de se classificar em primeiro lugar.
Caso Marrocos também perca, os dois times brigarão pelo segundo lugar no saldo de gols.
Caso Marrocos vença ou empate, o Brasil ficará na terceira colocação e precisará ser uma das oito melhores terceiras colocadas, entre as doze, para garantir uma vaga na próxima fase. O critério de classificação leva em conta os pontos somados durante a fase de grupos e depois o saldo de gols.
EM UM SÓ LUGAR