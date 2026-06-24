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Esporte

Brasil x Escócia: o que o Brasil precisa para se classificar?

Confira os cenários do Brasil em caso de vitória, empate ou derrota contra a Escócia

Por Maria Trombini 24 jun 2026, 19h07
Vinte jogadores da seleção brasileira de futebol, com camisas amarelas e shorts azuis, posam em campo verde de um estádio lotado
Brasil busca se classificar para a fase de mata-mata da Copa do Mundo (Shaun Botterill - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O Brasil entra em campo contra a Escócia nesta quarta-feira (24), às 19h, em busca de uma vaga na fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Os outros dois países do grupo, Haiti e Marrocos, se enfrentam em jogo simultâneo. Mas quais resultados fazem com que o Brasil avance no campeonato?

Uma vitória ou um empate garantem o Brasil no mata-mata, enquanto uma derrota deixaria o Brasil em uma situação complicada e torcendo por outros resultados. Confira a seguir as possibilidades.

Em caso de vitória 

Uma vitória garante o Brasil no mata-mata. A primeira ou segunda colocação depende do resultado do jogo entre Haiti e Marrocos.
Caso Marrocos vença, a primeira colocação será definida pelos critérios de desempate (no caso da disputa entre Brasil e Marrocos, será o saldo de gols, pois o confronto direto terminou em empate).
Caso Marrocos empate, o Brasil garante a primeira posição.

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Em caso de empate

Mesmo com um empate, o Brasil também avança de fase. A posição, novamente, dependerá do outro jogo.

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Em caso de vitória do Marrocos, o Brasil avança em segundo. Em caso de empate, o Brasil avança em primeiro (com dois empates, o saldo de gols permaneceria inalterado, dando vantagem ao Brasil). O Brasil também avança em primeiro caso Marrocos perca.

Em caso de derrota

Caso o Brasil perca, não há chances de se classificar em primeiro lugar.
Caso Marrocos também perca, os dois times brigarão pelo segundo lugar no saldo de gols.

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Caso Marrocos vença ou empate, o Brasil ficará na terceira colocação e precisará ser uma das oito melhores terceiras colocadas, entre as doze, para garantir uma vaga na próxima fase. O critério de classificação leva em conta os pontos somados durante a fase de grupos e depois o saldo de gols.

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