Brasil x Egito: onde assistir, horário e escalações
Amistoso de hoje, 6, será o último da Seleção Brasileira antes da Copa. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
Está chegando a hora! Neste sábado, 6, às 19h (horário de Brasília), a Seleção Brasileira vai disputar a última partida antes da Copa do Mundo de 2026. O amistoso preparatório para o torneio será contra o Egito, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.
O Brasil vem de uma goleada por 6 a 2 contra o Panamá em amistoso realizado no Maracanã, na despedida da torcida brasileira antes do embarque para os Estados Unidos. Em recuperação da lesão na panturrilha, Neymar ficou em Nova Jersey para tratamento com a fisioterapia. A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo, junto com Escócia, Haiti e Marrocos.
Do outro lado, a seleção de Hossam Hassan aposta na organização defensiva e na velocidade de seus principais nomes de ataque, com Mohamed Salah e Omar Marmoush como referências. O Egito vem de vitórias nos amistosos contra Rússia e Arábia Saudita e de empate sem gols contra a Espanha. O time africano também está classificado para o Mundial e usará o duelo como teste antes de enfrentar Bélgica, Irã e Nova Zelândia no Grupo G.
Como assistir ao jogo entre Brasil e Egito hoje?
Brasil e Egito vão se enfrentar neste sábado, 6, às 19h (horário de Brasília), amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no Huntington Park Field, em Cleveland. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv e da ge tv.
Prováveis escalações:
Brasil: Alisson, Wesley, Marquinhos, Ibañez e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vini Júnior e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Egito: Oufa Shobeir; Ibrahim, Fathy e Abdelmonem; Hany, Lasheen, Ateya, Fatouh e Ashour; Mohamed Salah e Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
Odds para Brasil x Egito:
Resultado final
Betano: Brasil (1.38) – Empate (4.70) – Egito (7.60)
Bet365: Brasil (1.40) – Empate (4.50) – Egito (7.50)
Arbitragem
- Árbitro: Adonai Escobedo (México);
- Assistentes: Ibrahim Martinez (México) e Maximiliano Gomez (México);
- VAR: Carlos Rivero (México).