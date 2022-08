Brasil usará camisa com homenagem à onça-pintada na Copa do Qatar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo, 7, os modelos das camisas que a seleção brasileira vai usar durante a Copa do Mundo do Qatar neste ano. A fornecedora manteve as duas versões tradicionais, uma amarela e outra azul, mas desta vez com manchas em homenagem à onça-pintada.

“Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da Seleção Brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros. #vesteagarra”, diz a CBF no Twitter ao apresentar o uniforme.

A partir de 8 de agosto: Vendas exclusivas em https://t.co/TL4pzSrDRm pic.twitter.com/0XnJDYsKcZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2022

A Nike, fornecedora oficial da seleção brasileira, comunicou que as novas camisas do Brasil estarão disponíveis para venda a partir de segunda-feira, 8, mas ainda não informou o preço a que elas serão vendidas nas lojas.

O início da Copa está previsto para o dia 21 de novembro de 2022. O Brasil estreia no dia 24 contra a Sérvia. Quatro dias depois, a seleção enfrentará a Suíça. O último do jogo do time de Tite na fase de grupos será dia 2 de dezembro, contra a seleção de Camarões.