Brasil perde para o Uruguai nos pênaltis e é eliminado da Copa América

O Brasil foi derrotado neste sábado, 6, pelo Uruguai nos pênaltis na partida válida pelas quartas de final da Copa América de 2024, realizada nos Estados Unidos. Na semi-final, o Uruguai vai enfrentar a Colômbia, que goleou o Panamá por 5 a 0, no jogo que acontecerá na próxima quarta-feira, 10, às 21h. Se vencer, o Uruguai segue na tentativa para se tornar a seleção com o maior número de títulos dessa competição. O Uruguai e a Argentina, atual campeã mundial, são as duas seleções com o maior número de títulos de Copa América, 15 cada uma.

Foi a segunda derrota consecutiva do Brasil para a seleção do Uruguai. A última aconteceu em outubro do ano passado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Uruguai venceu a seleção brasileira por 2 a 0 em jogo realizado em Montevidéu. Foi a última partida disputada por Neymar com camisa da seleção, quando sofreu uma lesão grave no joelho e se recupera até hoje.

Apesar da nova derrota do Brasil, o retrospecto da seleção em jogos contra o Uruguai é equilibrado. Até hoje, eram 9 vitórias para cada lado e 8 empates. No histórico geral, a vantagem do Brasi: ganhou 38 jogos, empatou 20 e perdeu 21.

Do outro lado da chave, a Argentina, atual campeã do mundo, derrotou o Equador e se classificou para a semi-final. A seleção de Messi vai enfrentar o Canadá que, nos pênaltis, bateu a Venezuela. O Uruguai tem a melhor campanha da Copa América até aqui, com 100% de aproveitamento. Até agora, a seleção uruguaia, comandada por Marcelo Bielsa, derrotou o Panamá, os EUA e a Bolívia somando nove gols marcados. Classificada para o mata-mata, derrotou o Brasl.